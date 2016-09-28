Obustavljeno
Originalni radio
Ovaj će vas originalni radio vratiti u dobra stara vremena. Šarm 50-ih posuđen od dizajna radija tvrtke Philips iz 1955. osim sjajnog zvuka, snažnih basova i kristalno čistog DAB+ i FM radija omogućava i bežičnu reprodukciju glazbe s pametnih uređaja putem Bluetooth veze
Bluetooth®
DAB+, FM
USB priključak za punjenje
20 W
Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.
4.2
od 5
5
Recenzije
80%
osoba preporučuje ovaj proizvod
ŁukaszR
28/09/2016
Polska
Fenomenalne radio
Ten produkt jest fenomenalny pięknie brzmi... i Goście przychodząc zwracają uwagę głównie na radio... jest to jeden z najlepszych zakupów jakich dokonałem w ostatnich latach
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ORT7500 Radio Original
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ORT7500 Radio Original
izis20
05/02/2015
Polska
piękne wykonanie i świetny dźwięk genialna obsługa bluetooth
Radio pięknie wykonane. Dźwięk bardzo ładnie brzmi. Byłam tym wręcz mile zaskoczona. Bardzo prosta obsługa. Fantastyczna komunikacja poprzez bluetooth ze smartfonem. No i design nie mogę się wciąż na nie napatrzeć.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ORT7500 Radio Original
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ORT7500 Radio Original
Flobig
19/10/2017
România
Sunet incredibil
Radioul perfect pentru acasă cu un sunet perfect și bluetooth care animă orice petrecere.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ORT7500 Radio original
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ORT7500 Radio original