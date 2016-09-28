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Obustavljeno

Originalni radio

ORT7500/10

4.2

| (5) Recenzije | 80% osoba preporučuje ovaj proizvod

Originalni radio

Ovaj će vas originalni radio vratiti u dobra stara vremena. Šarm 50-ih posuđen od dizajna radija tvrtke Philips iz 1955. osim sjajnog zvuka, snažnih basova i kristalno čistog DAB+ i FM radija omogućava i bežičnu reprodukciju glazbe s pametnih uređaja putem Bluetooth veze

Pogledajte sve prednosti

Originalni radio

  • Bluetooth®

  • DAB+, FM

  • USB priključak za punjenje

  • 20 W

Reproducirajte glazbu s mobilnog telefona i računala putem tehnologije Bluetooth

Reproducirajte glazbu s mobilnog telefona i računala putem tehnologije Bluetooth

Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima

Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima

Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

Kompatibilan s DAB+ i FM za puni doživljaj radija

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.2

od 5

5

Recenzije

80%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

28/09/2016

Polska

Polska

Fenomenalne radio

Ten produkt jest fenomenalny pięknie brzmi... i Goście przychodząc zwracają uwagę głównie na radio... jest to jeden z najlepszych zakupów jakich dokonałem w ostatnich latach

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ORT7500 Radio Original

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ORT7500 Radio Original

05/02/2015

Polska

Polska

piękne wykonanie i świetny dźwięk genialna obsługa bluetooth

Radio pięknie wykonane. Dźwięk bardzo ładnie brzmi. Byłam tym wręcz mile zaskoczona. Bardzo prosta obsługa. Fantastyczna komunikacja poprzez bluetooth ze smartfonem. No i design nie mogę się wciąż na nie napatrzeć.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ORT7500 Radio Original

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ORT7500 Radio Original

19/10/2017

România

România

Sunet incredibil

Radioul perfect pentru acasă cu un sunet perfect și bluetooth care animă orice petrecere.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ORT7500 Radio original

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ORT7500 Radio original

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