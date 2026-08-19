Obustavljeno
OR2000B/12
Postavite novi trend uz Original Radio mini
Original radio mini tvrtke Philips ponovo unosi zabavu u slušanje radija. Dražesnog retro dizajna, pruža snažan bas iz sustava zvučnika Bass Reflex i ima veliki kotačić za analognu prilagodbu koji je osvijetljen kako bi vam odabir omiljenih stanica bio jednostavniji.
FM/MW
Audio ulaz
3 W
Uspostavite jednu jednostavnu vezu i uživajte u cijeloj glazbenoj kolekciji s prijenosnih uređaja i računala. Jednostavno priključite prijenosni uređaj u audio ulaz (3,5 mm) na uređaju tvrtke Philips. Kod računala, veza se obično uspostavlja putem priključnice za slušalice. Nakon povezivanja možete uživati u cijeloj glazbenoj kolekciji izravno preko superiornih zvučnika. Philips jednostavno pruža bolji zvuk.
Nadahnut originalnim radiom iz 1955. – ovaj originalni radio mini ima legendarne elemente radija tvrtke Philips iz 1955., poznatog pod nazivom Philetta "BF 102 U". Taj kompaktni radio svojedobno je očaravao korisnike svojim jednostavnim dizajnom, snažnim zvukom i kristalno čistim prijemom. Naslijeđe u proizvodnji radija tvrtke Philips seže sve do 1927. Tijekom desetljeća mnogi modeli radija postali su poznate legende i predmeti za kolekcionare.
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