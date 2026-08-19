Suvremena interpretacija legendarnog Philetta dizajna

Nadahnut originalnim radiom iz 1955. – ovaj originalni radio mini ima legendarne elemente radija tvrtke Philips iz 1955., poznatog pod nazivom Philetta "BF 102 U". Taj kompaktni radio svojedobno je očaravao korisnike svojim jednostavnim dizajnom, snažnim zvukom i kristalno čistim prijemom. Naslijeđe u proizvodnji radija tvrtke Philips seže sve do 1927. Tijekom desetljeća mnogi modeli radija postali su poznate legende i predmeti za kolekcionare.