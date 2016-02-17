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Obustavljeno

Mini Hi-Fi sustav

NTRX900/12

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Vrhunski uređaji za zvuk

Ovaj sustav snage 3600 W tvrtke Philips sa značajkom NX bass i 20-inčnim niskotoncem omogućit će vam da čujete bas kao nikada prije. Kreirajte vrhunsku zabavu uz značajku Auto DJ za miksanje pjesama s USB uređaja, 260.000 efekata LED svjetla i Bluetooth® strujanje.

Pogledajte sve prednosti

Vrhunski uređaji za zvuk

  • Bluetooth®

  • Kanalni prigušivač između 2 USB-a

  • CD, MP3-CD, 2 USB-a, tuner

  • 3600 W, NX bass, 20-inčni niskotonac

Usmjeravajte glazbu putem Bluetooth® veze

Usmjeravajte glazbu putem Bluetooth® veze

Ako imate veliku glazbenu kolekciju pohranjenu na pametnom telefonu, tabletu ili računalu, usmjerite je na sustav NITRO koristeći digitalno bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth® veze i osigurajte joj nevjerojatan zvuk. Snažan zvuk rijetko je tako jednostavan ili praktičan.

5-pojasni ekvilizator pruža osobni glazbeni doživljaj

Auto-DJ za automatsko miksanje pjesama na USB pogonu

Auto-DJ za automatsko miksanje pjesama na USB pogonu

Pjesme možete automatizirati uz Auto-DJ, značajku koja omogućava automatsko miksanje pjesama na povezanom USB pogonu. Unesite zvučne efekte uz DJ jogwheel. Ne prekidajte zabavu!

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

17/02/2016

Latvija

Latvija

Ir labi,bet derétu vél jaudīgâks pieméram 7200 W

Tas būtu kas realåks. Pieméram šo iekártu atskañoju 700 kvadråt metru telpå-auto serviså.Skan jau patīkami bet prasàs kas jaudīgàks 7200 W

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma

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Upozorenja

  1. Izbjegavajte pretjerano korištenje uređaja pri glasnoći iznad 85 decibela koja vam može oštetiti sluh.