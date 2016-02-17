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Vrhunski uređaji za zvuk
Ovaj sustav snage 3600 W tvrtke Philips sa značajkom NX bass i 20-inčnim niskotoncem omogućit će vam da čujete bas kao nikada prije. Kreirajte vrhunsku zabavu uz značajku Auto DJ za miksanje pjesama s USB uređaja, 260.000 efekata LED svjetla i Bluetooth® strujanje.
Bluetooth®
Kanalni prigušivač između 2 USB-a
CD, MP3-CD, 2 USB-a, tuner
3600 W, NX bass, 20-inčni niskotonac
Ako imate veliku glazbenu kolekciju pohranjenu na pametnom telefonu, tabletu ili računalu, usmjerite je na sustav NITRO koristeći digitalno bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth® veze i osigurajte joj nevjerojatan zvuk. Snažan zvuk rijetko je tako jednostavan ili praktičan.
Pjesme možete automatizirati uz Auto-DJ, značajku koja omogućava automatsko miksanje pjesama na povezanom USB pogonu. Unesite zvučne efekte uz DJ jogwheel. Ne prekidajte zabavu!
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Artis
17/02/2016
Latvija
Ir labi,bet derétu vél jaudīgâks pieméram 7200 W
Tas būtu kas realåks. Pieméram šo iekártu atskañoju 700 kvadråt metru telpå-auto serviså.Skan jau patīkami bet prasàs kas jaudīgàks 7200 W
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma
Izbjegavajte pretjerano korištenje uređaja pri glasnoći iznad 85 decibela koja vam može oštetiti sluh.