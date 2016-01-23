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  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
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Obustavljeno

Mini Hi-Fi sustav

NTRX500/10

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Vrhunski uređaji za zvuk

Oduševit će vas bas na ovom sustavu snage 650 W s tipkom NX bass koji je idealan za svaku zabavu. Značajka Auto DJ pobrinut će se za miješanje pjesama s USB uređaja, a možete i usmjeravati pjesme s bilo kojeg pametnog telefona putem Bluetooth® veze i koristiti 260.000 svjetlosnih efekata za ludu zabavu.

Pogledajte sve prednosti

Opsesija zvukom

Vrhunski uređaji za zvuk

  • 650 W

  • Bluetooth

260.000 LED lampica za odličan ugođaj na zabavama

260.000 LED lampica za odličan ugođaj na zabavama

Unesite vrhunsku atmosferu, ugođaj i strast u svaku zabavu zahvaljujući tisućama svjetala u boji koja trepere, bljeskaju i mijenjaju se u skladu s ritmom. Lako odaberite boje svjetla u skladu s temom ili samo odaberite neku od mnogih prethodnih postavki sustava. Pritisnite gumb NX bass kako bi svjetlosni efekti bili još intenzivniji.

Auto-DJ za automatsko miksanje pjesama na USB pogonu

Auto-DJ za automatsko miksanje pjesama na USB pogonu

Pjesme možete automatizirati uz Auto-DJ, značajku koja omogućava automatsko miksanje pjesama na povezanom USB pogonu. Unesite zvučne efekte uz DJ jogwheel. Ne prekidajte zabavu!

Ukupna izlazna snaga od 650 W RMS / 8800 W PMPO

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

23/01/2016

Eesti

Eesti

Hea!!

Väga hea, puhas ja tugev passiheli. Manuaalne equalizer.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za NTRX500 Mini Hi-Fi-süsteem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za NTRX500 Mini Hi-Fi-süsteem

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Upozorenja

  1. Izbjegavajte pretjerano korištenje uređaja pri glasnoći iznad 85 decibela koja vam može oštetiti sluh.