Obustavljeno
Vrhunski uređaji za zvuk
Oduševit će vas bas na ovom sustavu snage 650 W s tipkom NX bass koji je idealan za svaku zabavu. Značajka Auto DJ pobrinut će se za miješanje pjesama s USB uređaja, a možete i usmjeravati pjesme s bilo kojeg pametnog telefona putem Bluetooth® veze i koristiti 260.000 svjetlosnih efekata za ludu zabavu.
650 W
Bluetooth
Unesite vrhunsku atmosferu, ugođaj i strast u svaku zabavu zahvaljujući tisućama svjetala u boji koja trepere, bljeskaju i mijenjaju se u skladu s ritmom. Lako odaberite boje svjetla u skladu s temom ili samo odaberite neku od mnogih prethodnih postavki sustava. Pritisnite gumb NX bass kako bi svjetlosni efekti bili još intenzivniji.
Pjesme možete automatizirati uz Auto-DJ, značajku koja omogućava automatsko miksanje pjesama na povezanom USB pogonu. Unesite zvučne efekte uz DJ jogwheel. Ne prekidajte zabavu!
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Eedu33
23/01/2016
Eesti
Hea!!
Väga hea, puhas ja tugev passiheli. Manuaalne equalizer.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za NTRX500 Mini Hi-Fi-süsteem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za NTRX500 Mini Hi-Fi-süsteem
Izbjegavajte pretjerano korištenje uređaja pri glasnoći iznad 85 decibela koja vam može oštetiti sluh.