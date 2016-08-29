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Idealan uređaj za zabave
Vrhunska zabava može početi; osim dva rotirajuća diska, NTRX100 tvrtke Philips nudi i mogućnost reprodukcije te punjenja za dva pametna telefona te kombiniranja i usklađivanja iz glazbenih zbirki s uređaja. Zahvaljujući NFC uparivanju jednim dodirom, glazbu možete usmjeravati bežično, putem Bluetooth veze.
380 W
Dostupan u cijelom asortimanu, NX bass privremeno pojačava bas i glasnoću do ekstremnih vrijednosti. Pritisnite gumb NX bass kako biste u trenutku pojačali zvuk, dali oduška svjetlosnim efektima i osjetili kako vam snažni bas iz niskotonaca prolazi kostima.
Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Valepav
29/08/2016
България
Много добър саунд.
Ползвам продукта около 2 години. Много съм доволен от звука които изкарва. Редевно ползвам връзката прес блуутот (и от телефона и от телевизора). Единствениа недостатък е че когато пусна радиото винаги тръгва на максимална мощност. Ако някои знае как се настойва това, моля да сподели.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za NTRX100 Мини Hi-Fi система
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za NTRX100 Мини Hi-Fi система
Izbjegavajte pretjerano korištenje uređaja pri glasnoći iznad 85 decibela koja vam može oštetiti sluh.