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Obustavljeno

Mini Hi-Fi sustav

NTRX100/12

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Idealan uređaj za zabave

Vrhunska zabava može početi; osim dva rotirajuća diska, NTRX100 tvrtke Philips nudi i mogućnost reprodukcije te punjenja za dva pametna telefona te kombiniranja i usklađivanja iz glazbenih zbirki s uređaja. Zahvaljujući NFC uparivanju jednim dodirom, glazbu možete usmjeravati bežično, putem Bluetooth veze.

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Opsesija zvukom

Idealan uređaj za zabave

  • 380 W

Dvostruki Bluetooth omogućava usmjeravanje glazbe s 2 pametna telefona

Dvostruki Bluetooth omogućava usmjeravanje glazbe s 2 pametna telefona

Gumb NX bass za trenutno pojačanje zvuka i svjetlosne efekte

Gumb NX bass za trenutno pojačanje zvuka i svjetlosne efekte

Dostupan u cijelom asortimanu, NX bass privremeno pojačava bas i glasnoću do ekstremnih vrijednosti. Pritisnite gumb NX bass kako biste u trenutku pojačali zvuk, dali oduška svjetlosnim efektima i osjetili kako vam snažni bas iz niskotonaca prolazi kostima.

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

29/08/2016

България

България

Много добър саунд.

Ползвам продукта около 2 години. Много съм доволен от звука които изкарва. Редевно ползвам връзката прес блуутот (и от телефона и от телевизора). Единствениа недостатък е че когато пусна радиото винаги тръгва на максимална мощност. Ако някои знае как се настойва това, моля да сподели.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za NTRX100 Мини Hi-Fi система

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za NTRX100 Мини Hi-Fi система

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Upozorenja

  1. Izbjegavajte pretjerano korištenje uređaja pri glasnoći iznad 85 decibela koja vam može oštetiti sluh.