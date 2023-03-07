2 godine jamstva
NT3650/16
100 % ugodno, bez čupanja
Sustav za zaštitu
Potpuno periv, AA baterija
2 češlja za obrve, torbica
Lako dohvatite i uklonite neželjene dlačice iz nosa i ušiju. Prije upotrebe provjerite jesu li vam nosnice čiste i zatim pažljivo umetnite trimer u nos na dubinu ne veću od 0,5 cm i počnite s polaganim kružnim pokretima. Pri podrezivanju dlačica u ušima provjerite jesu li vam uši čiste. Kod podrezivanja obrva, stavite jedan od dva češlja (3 i 5 mm) u utore trimera i primijenite lagani pritisak dok ga pomičete nasuprot smjera rasta dlačica za ravnomjerno podrezivanje obrva na željenu dužinu.
Trimer za nos, uši i obrve dizajniran za sigurnost i udobnost, zaštitni sustav pokriva oštrice kako bi se osiguralo da ne dodiruju kožu izravno. Napravljen je i za što je moguće manje propuštenih dlačica, čupanja ili povlačenja.
Naš inovativni, dvostrani precizni trimer brzo i bez napora reže iz bilo kojeg kuta i u bilo kojem smjeru.
4.1
od 5
81
Recenzije
JagaPap
07/03/2023
Slovensko
Provjereni kupac
SUPER!!!
Výborný zastrihávač, Philips nesklamal, skúsil som už rôzne, ale jedine tento robí to čo má.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastrihávač nosa, uší a obočia
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastrihávač nosa, uší a obočia
Lachimf
08/01/2026
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Funguje skvěle
Kupoval jsem proto, že ta "stříhací" hlava je úplně jiný typ, než ty ostatní. Musím říct, že naprostá spokojenost. První zastřihovač chloupků, který je rychle (abych nechytal nerva s lovením jednotlivých chloupků) a spolehlivě zastřihne. Velmi oceňuji i nástavce na obočí, sice jsem na to používal strojek na holení s nástavci, ale mít takhle vícero možností je fajn.
Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastř. chl. v nose, uších a obočí
Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastř. chl. v nose, uších a obočí
Machr64
06/02/2024
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Kvalitní výrobek
Zkušenosti s výrobkem zatím výborné. Kvalitní zpracování.
Prednosti
Výrobek splňuje očekávání
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastř. chl. v nose, uších a obočí
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastř. chl. v nose, uších a obočí