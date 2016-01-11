ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Zajamčeno bez čupanja
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Zajamčeno bez čupanja
  • Zajamčeno bez čupanja
  • Zajamčeno bez čupanja
  • Zajamčeno bez čupanja
  • Zajamčeno bez čupanja
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Zajamčeno bez čupanja
  • Zajamčeno bez čupanja
  • Zajamčeno bez čupanja
  • Zajamčeno bez čupanja

Obustavljeno

Nose trimmer series 3000Trimer za dlačice u nosu i ušima te obrve

NT3160/10

4.6
| (234) Recenzije | 93% osoba preporučuje ovaj proizvod
Zajamčeno bez čupanja
Trimer za dlačice u nosu i ušima serije 3000 tvrtke Philips omogućava nježno uklanjanje neželjenih dlačice u nosu i ušima te podrezivanje obrva. Tehnologija ProtecTube i posebno dizajniran kut trimera osiguravaju brzo, lako i ugodno podrezivanje zajamčeno bez čupanja.
Pogledajte sve prednosti

Brzo i sigurno podrezivanje dlačica u nosu i ušima te obrva

Zajamčeno bez čupanja

  • Zajamčeno bez čupanja

  • Sustav štitnika, idealan kut

  • Potpuno periv, AA baterija

  • 2 češlja za obrve, torbica

Napredan sustav štitnika sprječava čupanje i posjekotine

Napredan sustav štitnika sprječava čupanje i posjekotine

Zahvaljujući revolucionarnoj tehnologiji ProtecTube rezač je zaštićen izuzetno tankim mrežastim štitnikom sa zaobljenim vrhovima radi sprječavanja iritacije kože. Osim toga, dlačice se neće uhvatiti između dva rezača koja se zasebno pomiču pa zajamčeno neće biti čupanja.

Lako dosegnite dlačice u ušima ili nosu

Trimer tvrtke Philips za dlačice u nosu dizajniran je tako da pod savršenim kutom doseže dlačice u ušima i nosu, a može se koristiti i za obrve. Uz trimer tvrtke Philips za dlačice u nosu možete biti sigurni da ćete učinkovito ukloniti sve neželjene dlačice.

Izuzetno precizni i oštri utori za rezanje

Izuzetno precizni i oštri utori za rezanje

Rezač i štitnik imaju izuzetno precizne i oštre utore za rezanje koji osiguravaju brzo i učinkovito podrezivanje svih dlačica.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.6

od 5

234

Recenzije

93%

osoba preporučuje ovaj proizvod

11/01/2016

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Odličan proizvod. ovo mi je drugi. prvi trajao više od pet godina

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Trimer za ugodno podrezivanje dlačica u nosu i ušima

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Trimer za ugodno podrezivanje dlačica u nosu i ušima

10/02/2017

Slovenija

Slovenija

Provjereni kupac

odlično

priročno majhen, enostavna uporaba, ne puli in je povsem neboleče

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Prirezovalnik za nosne dlačice in komp. za manikuro

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Prirezovalnik za nosne dlačice in komp. za manikuro

17/08/2017

Slovensko

Slovensko

Veľmi dobrý pomocník na odstránenie nežiaducich chĺpkov v nose, pekné balenie. Vhodný aj ako darček pre každého muža.

Odporúčam každému kúpu, super pomocník. Balenie obsahuje veľa vecí.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Comfortable nose trimmer & manicure set

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Comfortable nose trimmer & manicure set

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi