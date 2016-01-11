2 godine jamstva
Obustavljeno
Zajamčeno bez čupanja
Sustav štitnika, idealan kut
Potpuno periv, AA baterija
2 češlja za obrve, torbica
Zahvaljujući revolucionarnoj tehnologiji ProtecTube rezač je zaštićen izuzetno tankim mrežastim štitnikom sa zaobljenim vrhovima radi sprječavanja iritacije kože. Osim toga, dlačice se neće uhvatiti između dva rezača koja se zasebno pomiču pa zajamčeno neće biti čupanja.
Trimer tvrtke Philips za dlačice u nosu dizajniran je tako da pod savršenim kutom doseže dlačice u ušima i nosu, a može se koristiti i za obrve. Uz trimer tvrtke Philips za dlačice u nosu možete biti sigurni da ćete učinkovito ukloniti sve neželjene dlačice.
Rezač i štitnik imaju izuzetno precizne i oštre utore za rezanje koji osiguravaju brzo i učinkovito podrezivanje svih dlačica.
4.6
od 5
234
Recenzije
93%
osoba preporučuje ovaj proizvod
bbreza
11/01/2016
Hrvatska
Odličan
Odličan proizvod. ovo mi je drugi. prvi trajao više od pet godina
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Trimer za ugodno podrezivanje dlačica u nosu i ušima
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Trimer za ugodno podrezivanje dlačica u nosu i ušima
Ziga
10/02/2017
Slovenija
Provjereni kupac
odlično
priročno majhen, enostavna uporaba, ne puli in je povsem neboleče
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Prirezovalnik za nosne dlačice in komp. za manikuro
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Prirezovalnik za nosne dlačice in komp. za manikuro
Swaro
17/08/2017
Slovensko
Veľmi dobrý pomocník na odstránenie nežiaducich chĺpkov v nose, pekné balenie. Vhodný aj ako darček pre každého muža.
Odporúčam každému kúpu, super pomocník. Balenie obsahuje veľa vecí.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Comfortable nose trimmer & manicure set
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Comfortable nose trimmer & manicure set