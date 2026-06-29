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  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
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  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
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  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
  • Vrhunska ugoda, bez čupanja

2+1 produljeno jamstvo

Nose trimmer series 1000Trimer za nos i uši

NT1650/16

4.5
| (62) Recenzije | 84% osoba preporučuje ovaj proizvod
Vrhunska ugoda, bez čupanja
Trimer tvrtke Philips iz serije 1000 nježno uklanja neželjene dlačice u nosu i ušima. Nova tehnologija PrecisionTrim i sustav za zaštitu pružaju ugodno i učinkovito podrezivanje bez čupanja i povlačenja.
Pogledajte sve prednosti

Podrezujte dlačice iz nosa i ušiju uz maksimalnu ugodu

Vrhunska ugoda, bez čupanja

  • 100 % ugodno, bez čupanja

  • Sustav za zaštitu

  • Potpuno periv, AA baterija

Podrezivanje dlačica iz nosa i ušiju

Podrezivanje dlačica iz nosa i ušiju

Lako dohvatite i ugodno uklonite neželjene dlačice u nosu i ušima. Prije upotrebe provjerite jesu li vam nosnice čiste i zatim pažljivo umetnite podrezivač u nos na dubinu ne veću od 0,5 cm i počnite s polaganim kružnim pokretima. Pri podrezivanju dlačica u ušima provjerite jesu li vam uši čiste.

Jednostavno i učinkovito podrezivanje bez posjekotina

Jednostavno i učinkovito podrezivanje bez posjekotina

Trimer za nos, uši i obrve dizajniran za sigurnost i udobnost, zaštitni sustav pokriva oštrice kako bi se osiguralo da ne dodiruju kožu izravno. Napravljen je i za što je moguće manje propuštenih dlačica, čupanja ili povlačenja.

Podrezivanje bez napora iz bilo kojeg kuta

Podrezivanje bez napora iz bilo kojeg kuta

Naš inovativni, dvostrani precizni trimer brzo i bez napora reže iz bilo kojeg kuta i u bilo kojem smjeru.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

62

Recenzije

84%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

29/06/2026

Česká republika

Česká republika

Dobrý poměr cena/výkon

Netahá, neškrábe, omyvatelný, takže se dobře se čistí

Prednosti

Kompaktní, snadné čistění, netahá

Mane

Dobíjecí baterie by byla lepší

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer

Date of Use 2026-06-02

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer

Date of Use 2026-06-02

30/05/2026

Česká republika

Česká republika

nejlepší zastřihovač

Konečně mi nekoukají chlupy z nosu a ani to nebolelo

Prednosti

téměř bezbolestné

Mane

nevím o ničem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer

Date of Use 2026-05-28

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer

Date of Use 2026-05-28

29/05/2026

Česká republika

Česká republika

Obměnil jsem trimmer od Philips a jsem nadšený

Pořídil jsem si nový trimmer řada 5000. Původní od Philips měl navíc pinzetu v kozenkovem pouzdře a to mi zůstala a mám k ni úžasný nový strojek. Na první pohled je opět o třídu výše. Ve věku téměř 60 let uz to asi v moderní společnosti nejde pokud bych nechtěl vypadat jako bezdomovec. S nástavcem mohu výrazně lépe ošetřovat obočí.

Prednosti

velmi malý praktický dlouhá vydrž baterie, rovný zastřihovač navíc...

Mane

nenašel jsem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer

Date of Use 2026-05-21

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer

Date of Use 2026-05-21

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