2 godine jamstva
100 % ugodno, bez čupanja
Sustav za zaštitu
Potpuno periv, AA baterija
Lako dohvatite i ugodno uklonite neželjene dlačice u nosu i ušima. Prije upotrebe provjerite jesu li vam nosnice čiste i zatim pažljivo umetnite podrezivač u nos na dubinu ne veću od 0,5 cm i počnite s polaganim kružnim pokretima. Pri podrezivanju dlačica u ušima provjerite jesu li vam uši čiste.
Trimer za nos, uši i obrve dizajniran za sigurnost i udobnost, zaštitni sustav pokriva oštrice kako bi se osiguralo da ne dodiruju kožu izravno. Napravljen je i za što je moguće manje propuštenih dlačica, čupanja ili povlačenja.
Naš inovativni, dvostrani precizni trimer brzo i bez napora reže iz bilo kojeg kuta i u bilo kojem smjeru.
4.5
od 5
62
Recenzije
84%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Šunka
29/06/2026
Česká republika
Dio promocije
Dobrý poměr cena/výkon
Netahá, neškrábe, omyvatelný, takže se dobře se čistí
Prednosti
Kompaktní, snadné čistění, netahá
Mane
Dobíjecí baterie by byla lepší
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer
Date of Use 2026-06-02
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer
Date of Use 2026-06-02
Otakárek
30/05/2026
Česká republika
Dio promocije
nejlepší zastřihovač
Konečně mi nekoukají chlupy z nosu a ani to nebolelo
Prednosti
téměř bezbolestné
Mane
nevím o ničem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer
Date of Use 2026-05-28
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer
Date of Use 2026-05-28
Vesely
29/05/2026
Česká republika
Dio promocije
Obměnil jsem trimmer od Philips a jsem nadšený
Pořídil jsem si nový trimmer řada 5000. Původní od Philips měl navíc pinzetu v kozenkovem pouzdře a to mi zůstala a mám k ni úžasný nový strojek. Na první pohled je opět o třídu výše. Ve věku téměř 60 let uz to asi v moderní společnosti nejde pokud bych nechtěl vypadat jako bezdomovec. S nástavcem mohu výrazně lépe ošetřovat obočí.
Prednosti
velmi malý praktický dlouhá vydrž baterie, rovný zastřihovač navíc...
Mane
nenašel jsem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer
Date of Use 2026-05-21
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer
Date of Use 2026-05-21