2 godine jamstva
Jednostavna uporaba
Štedi vrijeme i energiju
Manje ulja
Prozor za kuhanje
Kuhanje vrućim zrakom priprema vaša omiljena jela s do 90 % manje masnoće bez narušavanja okusa.
Zrakom pržite, pecite, grilajte i još mnogo toga. Ručno podesite vrijeme i temperaturu ili prethodno postavljenim funkcijama otključajte 13 različitih načina kuhanja nadohvat ruke, uključujući podgrijavanje, odmrzavanje i održavanje topline.
Nema više nagađanja. Pazite na hranu gledajući je dok se priprema i znat ćete kad bude gotova do savršenstva!
4.5
od 5
39
Recenzije
80%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Mama_3
20/06/2025
Srbija
Odlican
Stigao mi je konacno i odusevljena sam , pre toga sam imala dva od drugih proizvodjaca, ali naravno nisu ni prici ovom, za svaku preporuku !
Ova recenzija je napravljena za Serija 2000 NA231/00 Airfryer od 6,2 l (srebrna)
Ova recenzija je napravljena za Serija 2000 NA231/00 Airfryer od 6,2 l (srebrna)
Miilli
17/10/2024
Česká republika
Velká spokojenost s výběrem
Dlouho jsme přemýšleli a pročítali recenze, jakou fritézu vybrat a jsem ráda, že jsme nakonec koupili tuto. Velmi rychlá příprava jídel, více méně za polovinu co v klasické troubě a hlavně bez kapky oleje. Zkoušela jsem slaná i sladká jídla a vždy skvělé. Jsem nadšená i z možnosti dát celou nádobu do myčky a nemusím ji mýt ručně. Když nemám nápady co vařit, stačí otevřít aplikaci, která je plná receptů. Žádná brožura, kterou odložíme do skříně. Celkově jsem maximálně spokojená a objednala bych si ji znovu.
Prednosti
rychlá příprava jídel, příprava bez tuku, mytí nádoby v myčce, aplikace HomeID s recepty
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)
Kristyna Z.
08/10/2024
Česká republika
Fritéza Airfryer hodnocení
Za mě je Airfryer skvělým pomocníkem do domácnosti, obzvlášť když člověk nestíhá a chce si připravit rychlé, zdravé jídlo. Vždycky mě překvapí, jak chutná jídla se ve fritéze dají vytvořit a to vlastně bez tuku. Používám ji skoro každý den na sladké i slané pokrmy a do domácnosti kde jsou 2 je to za mě ideál. Ovládání i čištění je jinak taky naprosto snadné a skoro bez práce. Programy jsou tam už přednastavené a většinou to i k danému pokrmu odpovídá. Za sebe můžu jen doporučit.
Prednosti
Rychlá příprava, jednoduché ovládání, rychlé mytí, zdravé jídlo bez tuku
Mane
Nevím
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)
U usporedbi s domaćim krumpirićima prženima u standardnoj fritezi za prženje u dubokom ulju.
Anketa među korisnicima aplikacije HomeID, 6000 ispitanika, 2021.
Prosječni postotci temelje se na internom laboratorijskom mjerenju s aparatima Philips Airfryer; kuhanje jednog komada pilećih prsa (AF postavka 160 °C bez prethodnog zagrijavanja) ili fileta lososa (AF postavka 200 °C, bez prethodnog zagrijavanja) u odnosu na upotrebu pećnice klase A.