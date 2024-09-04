2 godine jamstva
14 nastavaka
Tehnologija DualCut
Vrijeme rada do 120 min
Pogodan za uporabu pod tušem
Ovaj višenamjenski trimer ima naprednu tehnologiju DualCut za maksimalnu preciznost. Ima dvostruke oštrice, a dizajniran je da ostane oštar kao prvog dana.
Višenamjenski trimer za podrezivanje serije 7000 tvrtke Philips isporučuje se s 14 nastavaka za uređivanje cijelog tijela.
Zahvaljujući preciznim čeličnim oštricama ovog trimera, oblikujte precizne, ravne linije i ravnomjerno podrežite najdeblje dlačice. Ove nekorozivne oštrice neće zahrđati, a duže će trajati jer se same oštre.
Nagrade
4.6
od 5
1800
Recenzije
93%
osoba preporučuje ovaj proizvod
panto7
04/09/2024
Hrvatska
Moderan i elegantan
Učinkovit proizvod, preporučam. Nisam požalio odabirom ovog proizvoda.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000
panto7
04/09/2024
Hrvatska
Trimer za poželjeti
Ispunjava i zadovoljava moje preferencije podrezivanja na željene duljine.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
panto7
04/09/2024
Hrvatska
Odličan trimer
Ovaj trimer perfektno upotpunjuje moju rutinu. Više nemam problema s podrezivanjem dlačica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000