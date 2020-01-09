2 godine jamstva
11-u-1: lice, glava i tijelo
Oštrice od čelika koje se same oštre
Tehnologija BeardSense
Trimer ima 11 nastavaka za podrezivanje i oblikovanje dlačica na licu, skraćivanje kose i uređivanje dlačica na tijelu, tako da pokriva sve vaše potrebe.
Oštrice od čelika koje se same oštre daju dodatnu snagu za maksimalnu preciznost podrezivanja i ostaju oštre kao prvog dana bez potrebe za podmazivanjem.
Tehnologija BeardSense skenira gustoću brade 125 puta u sekundi i pojačava snagu u gušćim područjima kako biste postigli najbolje rezultate.
4.6
od 5
645
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
09/01/2020
Hrvatska
Provjereni kupac
Univerzalni aparat
Fer cijena za univerzalnu korist, sjeciva se sama oshtre, nije neophodno podmazivati ih
Prednosti
Ergonomija, jednostavna uporaba, lako ciscenje
Mane
Baterija kod ovog modela je manje kapacitete, zahteva cesce punjenje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5730/15 Series 5000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5730/15 Series 5000
marko95
06/09/2019
Hrvatska
Perfect
Just say all in one, what you need for your body and beard. Very good product
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5730/15 Series 5000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5730/15 Series 5000
Lukas123
21/05/2020
Slovenija
Odlična baterija, udobno britje
Prejšnja znamka brivnika se je enostavno zabasala od dlak in ustavila. Ko pa sem kupil multigroom 5000 pa sploh ni važno koliko je dolga brada, brije brez problema. Od zdaj napres kupim samo PHILIPS.
Prednosti
Baterija, rezila, veliko nastavkov
Mane
Da ni čisto vodoodporen. In baterija bi bila lahko lipoly, ampak glede na stalno uporabo baterija ostane v dobrem stanju
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Multigroom series 5000 MG5730/15 11-v-1, obrazne dlake, lasje in dlake po telesu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Multigroom series 5000 MG5730/15 11-v-1, obrazne dlake, lasje in dlake po telesu
Na temelju 2,3 podrezivanja dlačica na licu tjedno, svako podrezivanje u prosjeku traje 11,5 minuta
Mogućnost brzog punjenja osigurava dovoljno napajanja za jedno podrezivanje
Nakon registracije na Philips.com u roku od 90 dana od datuma kupnje