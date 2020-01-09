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  • Jedan alat, potpuno oblikovanje
  • Jedan alat, potpuno oblikovanje
  • Jedan alat, potpuno oblikovanje
  • Jedan alat, potpuno oblikovanje
  • Jedan alat, potpuno oblikovanje
  • Jedan alat, potpuno oblikovanje
  • Jedan alat, potpuno oblikovanje
  • Jedan alat, potpuno oblikovanje
  • Jedan alat, potpuno oblikovanje
  • Jedan alat, potpuno oblikovanje
  • Jedan alat, potpuno oblikovanje
  • Jedan alat, potpuno oblikovanje
  • Jedan alat, potpuno oblikovanje
  • Jedan alat, potpuno oblikovanje
  • Jedan alat, potpuno oblikovanje
  • Jedan alat, potpuno oblikovanje
  • Jedan alat, potpuno oblikovanje
  • Jedan alat, potpuno oblikovanje
  • Jedan alat, potpuno oblikovanje

All-in-One Trimmer 5000 SeriesTrimer 11 u 1

MG5932/15

4.6
| (645) Recenzije | 94% osoba preporučuje ovaj proizvod
Jedan alat, potpuno oblikovanje
Višenamjenski trimer ima 11 kvalitetnih nastavaka za lice, glavu i tijelo, uključujući oštrice koje se same oštre i koje ostaju oštre kao prvog dana, bez potrebe za podmazivanjem, za dugotrajne performanse.
Pogledajte sve prednosti

Za lice, kosu i tijelo

Jedan alat, potpuno oblikovanje

  • 11-u-1: lice, glava i tijelo

  • Oštrice od čelika koje se same oštre

  • Tehnologija BeardSense

11 nastavaka za sve potrebe

11 nastavaka za sve potrebe

Trimer ima 11 nastavaka za podrezivanje i oblikovanje dlačica na licu, skraćivanje kose i uređivanje dlačica na tijelu, tako da pokriva sve vaše potrebe.

Maksimalna preciznost i dugotrajne performanse

Maksimalna preciznost i dugotrajne performanse

Oštrice od čelika koje se same oštre daju dodatnu snagu za maksimalnu preciznost podrezivanja i ostaju oštre kao prvog dana bez potrebe za podmazivanjem.

Snažno podrezivanje čak i na najzahtjevnijim bradama

Snažno podrezivanje čak i na najzahtjevnijim bradama

Tehnologija BeardSense skenira gustoću brade 125 puta u sekundi i pojačava snagu u gušćim područjima kako biste postigli najbolje rezultate.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

645

Recenzije

94%

osoba preporučuje ovaj proizvod

09/01/2020

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Univerzalni aparat

Fer cijena za univerzalnu korist, sjeciva se sama oshtre, nije neophodno podmazivati ih

Prednosti

Ergonomija, jednostavna uporaba, lako ciscenje

Mane

Baterija kod ovog modela je manje kapacitete, zahteva cesce punjenje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5730/15 Series 5000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5730/15 Series 5000

06/09/2019

Hrvatska

Hrvatska

Perfect

Just say all in one, what you need for your body and beard. Very good product

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5730/15 Series 5000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5730/15 Series 5000

21/05/2020

Slovenija

Slovenija

Odlična baterija, udobno britje

Prejšnja znamka brivnika se je enostavno zabasala od dlak in ustavila. Ko pa sem kupil multigroom 5000 pa sploh ni važno koliko je dolga brada, brije brez problema. Od zdaj napres kupim samo PHILIPS.

Prednosti

Baterija, rezila, veliko nastavkov

Mane

Da ni čisto vodoodporen. In baterija bi bila lahko lipoly, ampak glede na stalno uporabo baterija ostane v dobrem stanju

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Multigroom series 5000 MG5730/15 11-v-1, obrazne dlake, lasje in dlake po telesu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Multigroom series 5000 MG5730/15 11-v-1, obrazne dlake, lasje in dlake po telesu

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Upozorenja

  1. Na temelju 2,3 podrezivanja dlačica na licu tjedno, svako podrezivanje u prosjeku traje 11,5 minuta

  2. Mogućnost brzog punjenja osigurava dovoljno napajanja za jedno podrezivanje

  3. Nakon registracije na Philips.com u roku od 90 dana od datuma kupnje