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  • Napredno oblikovanje i preciznost
  • Napredno oblikovanje i preciznost
  • Napredno oblikovanje i preciznost
  • Napredno oblikovanje i preciznost
  • Napredno oblikovanje i preciznost
  • Napredno oblikovanje i preciznost
  • Napredno oblikovanje i preciznost
  • Napredno oblikovanje i preciznost
  • Napredno oblikovanje i preciznost
  • Napredno oblikovanje i preciznost
  • Napredno oblikovanje i preciznost
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  • Napredno oblikovanje i preciznost
  • Napredno oblikovanje i preciznost
  • Napredno oblikovanje i preciznost
  • Napredno oblikovanje i preciznost
  • Napredno oblikovanje i preciznost
  • Napredno oblikovanje i preciznost
  • Napredno oblikovanje i preciznost
  • Napredno oblikovanje i preciznost
  • Napredno oblikovanje i preciznost
  • Napredno oblikovanje i preciznost

All-in-One TrimmerSeries 5000

MG5730/15

4.6
| (645) Recenzije | 94% osoba preporučuje ovaj proizvod
Napredno oblikovanje i preciznost
Postignite poseban izgled pomoću ovog svestranog trimera koji uključuje 11 kvalitetnih nastavaka za oblikovanje brade i kose te uklanjanje dlačica s tijela. DualCut oštrice jamče maksimalnu preciznost, a gumena drška koja se ne skliže jamči veću udobnost i bolju kontrolu.
Pogledajte sve prednosti

Trimer 11 u 1 za maksimalno raznovrsnu uporabu

Napredno oblikovanje i preciznost

  • 11 nastavaka

  • Tehnologija DualCut

  • Vrijeme rada do 80 minuta

  • Vodootporan

Maksimalna preciznost uz 2 puta više oštrica

Maksimalna preciznost uz 2 puta više oštrica

Ovaj višenamjenski trimer ima naprednu tehnologiju DualCut za maksimalnu preciznost. Ima dvostruke oštrice, a dizajniran je da ostane oštar kao prvog dana.

11 nastavaka za podrezivanje kose i dlačica na licu

11 nastavaka za podrezivanje kose i dlačica na licu

Ovaj višenamjenski trimer praktično podrezuje i oblikuje dlačice na licu, tijelu te kosu.

Metalni trimer precizno podrezuje bradu, kosu i dlačice na tijelu

Metalni trimer precizno podrezuje bradu, kosu i dlačice na tijelu

Koristite metalni trimer s tehnologijom DualCut bez češlja za postizanje čistih, oštrih linija oko brade, vrata i kose ili za podrezivanje dlačica na tijelu na najmanju duljinu.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.6

od 5

645

Recenzije

94%

osoba preporučuje ovaj proizvod

09/01/2020

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Univerzalni aparat

Fer cijena za univerzalnu korist, sjeciva se sama oshtre, nije neophodno podmazivati ih

Prednosti

Ergonomija, jednostavna uporaba, lako ciscenje

Mane

Baterija kod ovog modela je manje kapacitete, zahteva cesce punjenje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5730/15 Series 5000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5730/15 Series 5000

06/09/2019

Hrvatska

Hrvatska

Perfect

Just say all in one, what you need for your body and beard. Very good product

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5730/15 Series 5000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5730/15 Series 5000

21/05/2020

Slovenija

Slovenija

Odlična baterija, udobno britje

Prejšnja znamka brivnika se je enostavno zabasala od dlak in ustavila. Ko pa sem kupil multigroom 5000 pa sploh ni važno koliko je dolga brada, brije brez problema. Od zdaj napres kupim samo PHILIPS.

Prednosti

Baterija, rezila, veliko nastavkov

Mane

Da ni čisto vodoodporen. In baterija bi bila lahko lipoly, ampak glede na stalno uporabo baterija ostane v dobrem stanju

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Multigroom series 5000 MG5730/15 11-v-1, obrazne dlake, lasje in dlake po telesu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Multigroom series 5000 MG5730/15 11-v-1, obrazne dlake, lasje in dlake po telesu

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