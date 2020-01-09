2 godine jamstva
9 nastavaka
Tehnologija DualCut
Vrijeme rada do 80 minuta
Vodootporan
Ovaj višenamjenski trimer ima naprednu tehnologiju DualCut za maksimalnu preciznost. Ima dvostruke oštrice, a dizajniran je da ostane oštar kao prvog dana.
Ovaj višenamjenski trimer praktično podrezuje i oblikuje dlačice na licu te kosu.
Koristite metalni trimer s tehnologijom DualCut bez češlja kako biste postigli čiste, oštre linije oko rubova brade, vrata i kose.
4.6
od 5
645
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
09/01/2020
Hrvatska
Provjereni kupac
Univerzalni aparat
Fer cijena za univerzalnu korist, sjeciva se sama oshtre, nije neophodno podmazivati ih
Prednosti
Ergonomija, jednostavna uporaba, lako ciscenje
Mane
Baterija kod ovog modela je manje kapacitete, zahteva cesce punjenje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5730/15 Series 5000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5730/15 Series 5000
marko95
06/09/2019
Hrvatska
Perfect
Just say all in one, what you need for your body and beard. Very good product
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5730/15 Series 5000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5730/15 Series 5000
Lukas123
21/05/2020
Slovenija
Odlična baterija, udobno britje
Prejšnja znamka brivnika se je enostavno zabasala od dlak in ustavila. Ko pa sem kupil multigroom 5000 pa sploh ni važno koliko je dolga brada, brije brez problema. Od zdaj napres kupim samo PHILIPS.
Prednosti
Baterija, rezila, veliko nastavkov
Mane
Da ni čisto vodoodporen. In baterija bi bila lahko lipoly, ampak glede na stalno uporabo baterija ostane v dobrem stanju
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Multigroom series 5000 MG5730/15 11-v-1, obrazne dlake, lasje in dlake po telesu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Multigroom series 5000 MG5730/15 11-v-1, obrazne dlake, lasje in dlake po telesu