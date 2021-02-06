2 godine jamstva
7 nastavaka
Oštrice od čelika koje se same oštre
Vrijeme rada do 60 min
Nastavci koji se mogu isprati
Čelične oštrice koje se same oštre na ovom trimeru za lice i tijelo ojačane su željezom i toplinski obrađene za maksimalnu izdržljivost. To rezultira oštricama koje ostaju oštre kao prvog dana. Nema hrđanja. Nije potrebno podmazivanje.
Višenamjenski trimer serije 3000 tvrtke Philips dolazi sa 7 nastavaka koji su dizajnirani za praktično oblikovanje dlačica na licu i šišanje kose.
Koristite trimer bez češlja za postizanje čistih, oštrih linija oko brade, vrata i kose. Oštrice trimera same se oštre i čak nakon 3 godine uporabe ostaju jednako oštre kao i prvog dana.
Nagrade
4.6
od 5
590
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Tokar995
06/02/2021
Hrvatska
Veoma kvalitetan aparat. Vrhunskog kvaliteta.
Prezadovoljan od 2019 koristim aparat bez ikakvih problema. Iskrrne preporuke vrhunski kvalitet sa pristupacnom cijenom.
Prednosti
Naravno kako ne bih preporucio kad ne postoji bolje od Philipsa.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG3710/15 Series 3000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG3710/15 Series 3000
Sanip
13/07/2020
Hrvatska
Provjereni kupac
Odlican proizvod
Proizvod je odlican, baterija traje dugo, jedino sto mozda nedostaje je jos jedan nastavak veci od 9mm.
Prednosti
baterija, lak za upotrebu, precizan
Mane
nema nastavak veci od 9 mm
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG3720/15 Series 3000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG3720/15 Series 3000
Vladimir HN
09/05/2020
Hrvatska
Provjereni kupac
Odličan proizvod
Tek sada vidim kako sam bacao novac kupujući jeftine ulične mašinice za šišanje. Hvala Philips-u na ovom proizvodu. Odlično radi, dugo traje baterija, oštra pa ne čupa dlake... Ja sam baš zadovoljan
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG3720/15 Series 3000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG3720/15 Series 3000