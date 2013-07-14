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Obustavljeno

Heritage AudioKomponentni Hi-Fi sustav

MCM906/12

3.5

| (2) Recenzije

Opsesija zvukom

Uronite u kvalitetan zvuk za prave audiofile uz novi komponentni Hi-Fi sustav tvrtke Philips koji sadrži visokotonac sa svilenom kupolom. Osim toga, elegantni drveni zvučnici i aluminijsko kućište poboljšavaju kvalitetu zvuka, a u isto vrijeme osiguravaju preciznost i kontrolu.

Pogledajte sve prednosti

Uživajte u toplom Hi-Fi zvuku

Opsesija zvukom

  • Hi-Fi cijev

  • Visokotonac sa svilenom kupolom

  • 150 W

Značajka Loudness (glasnoća) za poboljšanje bas i visokih tonova

Ljudsko uho slabije čuje visoke i niske frekvencije u zvučnom spektru, naročito pri niskim razinama glasnoće. Aktivacijom značajke Loudness (glasnoća), pojačat će se bas i visoki tonovi pa ćete iskusiti ujednačeniji zvuk.

Kontrola visokih tonova i basova za jednostavno podešavanje

Visoki tonovi i basovi su značajke ekvilizatora koje kontroliraju razine zvukova visokih i niskih frekvencija audio zapisa. Visoki tonovi kontroliraju pojačanje visokih tonova glazbe, a basovi pojačanje niskih tonova. Tipkama gore-dolje slušatelj može jednostavno naglasiti ili smanjiti niske i visoke tonove ili ih ne mijenjati radi originalne reprodukcije zapisa. Kontrola visokih tonova i basova omogućuje vam užitak u slušanju prema vašem ukusu.

Vrhunske Hi-Fi cijevi za savršeno čist i prirodan zvuk

Vrhunske Hi-Fi cijevi za savršeno čist i prirodan zvuk

Uz ugrađene Hi-Fi cijevi sada možete iskusiti najkvalitetniji zvuk koji obično pružaju samo vrhunski sustavi za audiofile. Analogna značajka cijevi pruža ugodniji zvuk našem nelinearnom slušnom sustavu. Zvuk iz cijevi ima nisku razinu izobličenja, a odabire se zbog čistog i preciznog, toplog i prirodnog zvuka.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

3.5

od 5

2

Recenzije

4
3
1

14/07/2013

Polska

Polska

Zestaw ok

Fajny zestaw stereo hi-fi. Fajny zestaw stereo hi-fi. Fajny zestaw stereo hi-fi.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi

20/09/2015

Polska

Polska

Provjereni kupac

ładny z okrojonymi fuknkcjami

może i ma możliwości ale tylko możliwości, obsługa wymaga ciągłych rejestracji wizyt nie wiadomo gdzie, nieprzyjazny w żaden sposób dla użytkownika

Ova recenzija je napravljena za Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi

Ova recenzija je napravljena za Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi

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