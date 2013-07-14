Obustavljeno
MCM906/12
Opsesija zvukom
Uronite u kvalitetan zvuk za prave audiofile uz novi komponentni Hi-Fi sustav tvrtke Philips koji sadrži visokotonac sa svilenom kupolom. Osim toga, elegantni drveni zvučnici i aluminijsko kućište poboljšavaju kvalitetu zvuka, a u isto vrijeme osiguravaju preciznost i kontrolu.
Hi-Fi cijev
Visokotonac sa svilenom kupolom
150 W
Ljudsko uho slabije čuje visoke i niske frekvencije u zvučnom spektru, naročito pri niskim razinama glasnoće. Aktivacijom značajke Loudness (glasnoća), pojačat će se bas i visoki tonovi pa ćete iskusiti ujednačeniji zvuk.
Visoki tonovi i basovi su značajke ekvilizatora koje kontroliraju razine zvukova visokih i niskih frekvencija audio zapisa. Visoki tonovi kontroliraju pojačanje visokih tonova glazbe, a basovi pojačanje niskih tonova. Tipkama gore-dolje slušatelj može jednostavno naglasiti ili smanjiti niske i visoke tonove ili ih ne mijenjati radi originalne reprodukcije zapisa. Kontrola visokih tonova i basova omogućuje vam užitak u slušanju prema vašem ukusu.
Uz ugrađene Hi-Fi cijevi sada možete iskusiti najkvalitetniji zvuk koji obično pružaju samo vrhunski sustavi za audiofile. Analogna značajka cijevi pruža ugodniji zvuk našem nelinearnom slušnom sustavu. Zvuk iz cijevi ima nisku razinu izobličenja, a odabire se zbog čistog i preciznog, toplog i prirodnog zvuka.
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3.5
od 5
2
Recenzije
jk123456
14/07/2013
Polska
Zestaw ok
Fajny zestaw stereo hi-fi. Fajny zestaw stereo hi-fi. Fajny zestaw stereo hi-fi.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi
Swavek
20/09/2015
Polska
Provjereni kupac
ładny z okrojonymi fuknkcjami
może i ma możliwości ale tylko możliwości, obsługa wymaga ciągłych rejestracji wizyt nie wiadomo gdzie, nieprzyjazny w żaden sposób dla użytkownika
Ova recenzija je napravljena za Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi
Ova recenzija je napravljena za Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi