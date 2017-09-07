Obustavljeno
Opsesija zvukom
Uronite u kvalitetan zvuk za prave audiofile uz novi komponentni Hi-Fi sustav tvrtke Philips koji sadrži visokotonac sa svilenom kupolom. Osim toga, elegantni drveni zvučnici i aluminijsko kućište poboljšavaju kvalitetu zvuka, a u isto vrijeme osiguravaju preciznost i kontrolu.
Visokotonac sa svilenom kupolom
100 W
Ljudsko uho slabije čuje visoke i niske frekvencije u zvučnom spektru, naročito pri niskim razinama glasnoće. Aktivacijom značajke Loudness (glasnoća), pojačat će se bas i visoki tonovi pa ćete iskusiti ujednačeniji zvuk.
Priroda nam daje najbolje, a tu spada drvo. Utvrđeno je da drvo ima akustične značajke koje ga čine jedinstveno savršenim za proizvodnju opreme za zvuk i instrumenata. Fini glazbeni instrumenti, kao što su piano i violina, s dobrim su razlogom izrađeni od drva - iz istog tog razloga ovi zvučnici imaju drveno kućište. Uživajte u bogatom i realističnom zvučnom doživljaju koji pružaju ovi drveni zvučnici.
Visokotonac sa svilenom kupolom ima membranu napravljenu od svile - materijala kvalitetnijeg od drugih materijala koji se koriste kod običnih visokotonaca. Svila koja se koristi za proizvodnju membrane ima vrhunske značajke prigušivanja zvuka, a njezina meka tekstura osigurava minimalno rasipanje zvuka. Zato je zvuk iz visokotonca sa svilenom kupolom gladak, topao i ima širok raspon.
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4.3
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
ariel44
07/09/2017
Polska
Bardzo dobra konstrukcja, jak na mini zestaw HiFi
Witam.Po przeczytaniu uwag wyżej zamieszczonych,stwierdzam całkowitą niezgodność opisanych rzekomych wad tego sprzętu.Model.który posiadam jest całkowicie wolny od usterek opisanych przez innych użytkowników.Odtwarzacz czyta wszystkie płyty CD/Audio jak i te Mp3,nic nie przeskakuje,a najważniejsze-jest całkowicie cichy.Port USB,Tuner FM-Też OK.Co do kolumn-są za małej mocy,dlatego nie używam ich.mam bardziej zaawansowane zespoły głośnikowe 2-drożne.to tyle.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Łukasz1980
21/09/2015
Polska
Provjereni kupac
Produkt o dobrej jakości dźwięku
Jak na tak kompaktowe urządzenie zaskakuje dobrą jakością dźwięku. Jego słabą stroną jest napęd optyczny który ma problemy z odczytywaniem płyt.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Tomekozito123
21/09/2015
Polska
Provjereni kupac
Produkt o dobrej jakości dźwięku
Jak na tak kompaktowe urządzenie zaskakuje dobrą jakością dźwięku. Jego słabą stroną jest napęd optyczny który ma problemy z odczytywaniem płyt.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi