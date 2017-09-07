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Obustavljeno

Heritage AudioKomponentni Hi-Fi sustav

MCM772/12

4.3

| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Opsesija zvukom

Uronite u kvalitetan zvuk za prave audiofile uz novi komponentni Hi-Fi sustav tvrtke Philips koji sadrži visokotonac sa svilenom kupolom. Osim toga, elegantni drveni zvučnici i aluminijsko kućište poboljšavaju kvalitetu zvuka, a u isto vrijeme osiguravaju preciznost i kontrolu.

Pogledajte sve prednosti

Uživajte u izuzetno vjernom zvuku

Opsesija zvukom

  • Visokotonac sa svilenom kupolom

  • 100 W

Značajka Loudness (glasnoća) za poboljšanje bas i visokih tonova

Ljudsko uho slabije čuje visoke i niske frekvencije u zvučnom spektru, naročito pri niskim razinama glasnoće. Aktivacijom značajke Loudness (glasnoća), pojačat će se bas i visoki tonovi pa ćete iskusiti ujednačeniji zvuk.

Drveni zvučnici za odličan, prirodan zvuk

Drveni zvučnici za odličan, prirodan zvuk

Priroda nam daje najbolje, a tu spada drvo. Utvrđeno je da drvo ima akustične značajke koje ga čine jedinstveno savršenim za proizvodnju opreme za zvuk i instrumenata. Fini glazbeni instrumenti, kao što su piano i violina, s dobrim su razlogom izrađeni od drva - iz istog tog razloga ovi zvučnici imaju drveno kućište. Uživajte u bogatom i realističnom zvučnom doživljaju koji pružaju ovi drveni zvučnici.

Visokotonac sa svilenom kupolom za kristalno čist zvuk

Visokotonac sa svilenom kupolom za kristalno čist zvuk

Visokotonac sa svilenom kupolom ima membranu napravljenu od svile - materijala kvalitetnijeg od drugih materijala koji se koriste kod običnih visokotonaca. Svila koja se koristi za proizvodnju membrane ima vrhunske značajke prigušivanja zvuka, a njezina meka tekstura osigurava minimalno rasipanje zvuka. Zato je zvuk iz visokotonca sa svilenom kupolom gladak, topao i ima širok raspon.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.3

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

07/09/2017

Polska

Polska

Bardzo dobra konstrukcja, jak na mini zestaw HiFi

Witam.Po przeczytaniu uwag wyżej zamieszczonych,stwierdzam całkowitą niezgodność opisanych rzekomych wad tego sprzętu.Model.który posiadam jest całkowicie wolny od usterek opisanych przez innych użytkowników.Odtwarzacz czyta wszystkie płyty CD/Audio jak i te Mp3,nic nie przeskakuje,a najważniejsze-jest całkowicie cichy.Port USB,Tuner FM-Też OK.Co do kolumn-są za małej mocy,dlatego nie używam ich.mam bardziej zaawansowane zespoły głośnikowe 2-drożne.to tyle.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

21/09/2015

Polska

Polska

Provjereni kupac

Produkt o dobrej jakości dźwięku

Jak na tak kompaktowe urządzenie zaskakuje dobrą jakością dźwięku. Jego słabą stroną jest napęd optyczny który ma problemy z odczytywaniem płyt.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

21/09/2015

Polska

Polska

Provjereni kupac

Produkt o dobrej jakości dźwięku

Jak na tak kompaktowe urządzenie zaskakuje dobrą jakością dźwięku. Jego słabą stroną jest napęd optyczny który ma problemy z odczytywaniem płyt.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

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