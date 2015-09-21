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Obustavljeno

Heritage AudioKomponentni Hi-Fi sustav

MCM770/12

4.7

| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Opsesija zvukom

Uronite u kvalitetan zvuk za prave audiofile uz novi komponentni Hi-Fi sustav tvrtke Philips koji sadrži visokotonac sa svilenom kupolom. Osim toga, elegantni drveni zvučnici i aluminijsko kućište poboljšavaju kvalitetu zvuka, a u isto vrijeme osiguravaju preciznost i kontrolu.

Pogledajte sve prednosti

Uživajte u izuzetno vjernom zvuku

Opsesija zvukom

  • Visokotonac sa svilenom kupolom

  • 60 W

Aluminijsko kućište za dojam i izgled koji odišu kvalitetom

Aluminijsko kućište za dojam i izgled koji odišu kvalitetom

Kućište od lijevanog aluminija je lagano i može podnijeti više temperature u okruženju, a uz dobru otpornost na koroziju nudi i veliku čvrstoću i krutost.

Vrhunski dizajn komponenti s postoljem

Vrhunski dizajn komponenti s postoljem

Komponentni mikro sustav isporučuje se sa stalkom koji ima četiri trokutasta nogara. On može spriječiti izobličenja frekvencije zvuka nastala uslijed vibracija, pregrijavanja i elektromagnetskih smetnji uzrokovanih pojačalom i uložnicom CD-a. Rezultat je reprodukcija neisprekidanog i odličnog zvuka.

USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu

USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu

Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

21/09/2015

Polska

Polska

Provjereni kupac

Bardzo dobry produkt

Bardzo dobry produkt. Wspaniała jakość dźwięku w stosunku do ceny.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

08/11/2013

Polska

Polska

Bardzo elegancki i dobry sprzęt domowy.

Zgrabna wieża, eleganckie kolumny w drewnianej obudowie, doskonała jakość dźwięku.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

07/11/2013

Polska

Polska

jeden z lepszych zestawów

bardzo dobry sprzęcik jedyny mankament - brak wejścia na słuchawki

Ova recenzija je napravljena za Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

Ova recenzija je napravljena za Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

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