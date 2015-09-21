Obustavljeno
Opsesija zvukom
Uronite u kvalitetan zvuk za prave audiofile uz novi komponentni Hi-Fi sustav tvrtke Philips koji sadrži visokotonac sa svilenom kupolom. Osim toga, elegantni drveni zvučnici i aluminijsko kućište poboljšavaju kvalitetu zvuka, a u isto vrijeme osiguravaju preciznost i kontrolu.
Visokotonac sa svilenom kupolom
60 W
Kućište od lijevanog aluminija je lagano i može podnijeti više temperature u okruženju, a uz dobru otpornost na koroziju nudi i veliku čvrstoću i krutost.
Komponentni mikro sustav isporučuje se sa stalkom koji ima četiri trokutasta nogara. On može spriječiti izobličenja frekvencije zvuka nastala uslijed vibracija, pregrijavanja i elektromagnetskih smetnji uzrokovanih pojačalom i uložnicom CD-a. Rezultat je reprodukcija neisprekidanog i odličnog zvuka.
Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.
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4.7
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
JLynx
21/09/2015
Polska
Provjereni kupac
Bardzo dobry produkt
Bardzo dobry produkt. Wspaniała jakość dźwięku w stosunku do ceny.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
aleanna
08/11/2013
Polska
Bardzo elegancki i dobry sprzęt domowy.
Zgrabna wieża, eleganckie kolumny w drewnianej obudowie, doskonała jakość dźwięku.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
darecki
07/11/2013
Polska
jeden z lepszych zestawów
bardzo dobry sprzęcik jedyny mankament - brak wejścia na słuchawki
Ova recenzija je napravljena za Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
Ova recenzija je napravljena za Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi