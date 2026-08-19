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Obustavljeno

Klasični mikro Hi-Fi sustav

MCM761/12

Opsesija zvukom

Dobar zvuk je samo vaš zahvaljujući klasičnom mikro Hi-Fi sustavu tvrtke Philips. Kopirajte glazbu izravno u MP3 format pomoću USB Direct veze. Nije vam potrebno osobno računalo. Elegantnog dizajna, s drvenim zvučnicima za klasični izgled koji nikada neće izaći iz mode.

Pogledajte sve prednosti

Uživajte u izuzetno vjernom zvuku

Opsesija zvukom

  • Visokotonski zvučnik

  • 150 W

Kontrola visokih tonova i basova za jednostavno podešavanje

Visoki tonovi i basovi su značajke ekvilizatora koje kontroliraju razine zvukova visokih i niskih frekvencija audio zapisa. Visoki tonovi kontroliraju pojačanje visokih tonova glazbe, a basovi pojačanje niskih tonova. Tipkama gore-dolje slušatelj može jednostavno naglasiti ili smanjiti niske i visoke tonove ili ih ne mijenjati radi originalne reprodukcije zapisa. Kontrola visokih tonova i basova omogućuje vam užitak u slušanju prema vašem ukusu.

Uživajte u glazbi MP3/WMA formata izravno s prijenosnih USB pogona

Uživajte u glazbi MP3/WMA formata izravno s prijenosnih USB pogona

Jednostavno priključite svoj uređaj u USB ulaz na Hi-Fi sustavu tvrtke Philips. Vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja. Sada omiljene trenutke možete podijeliti s obitelji i prijateljima.

Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Tehnologija kompresije zvuka omogućava smanjivanje velikih datoteka s glazbom do 10 puta, bez radikalnog smanjivanja kvalitete zvuka. MP3 i WMA su dva formata za kompresiju koji omogućavaju uživanje u digitalnoj glazbi na Philips uređaju. Preuzmite pjesme u MP3 ili WMA formatu s ovlaštenih internetskih lokacija za preuzimanje glazbe ili izradite vlastite glazbene datoteke u formatu MP3 ili WMA, kopiranjem glazbe s CD medija i njenim prijenosom na svoj uređaj.

Tehničke specifikacije

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