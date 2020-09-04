ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Primarna slika
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Primarna slika

Obustavljeno

HarmonyKomponentni mikro Hi-Fi sustav

MCM7000/12

5

| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Uživajte u izuzetno vjernom zvuku

Odličan zvuk s CD medija ili značajki MP3 Link i USB Direct putem uređaja Philips MCM7000/12. Hi-Fi visokotonski zvučnici s mekom kupolom donose prirodan zvuk bogat detaljima, dok kontrola basova omogućava podešavanje tonova. Poboljšajte dojam visoke kvalitete uz aluminijsko kućište.

Pogledajte sve prednosti

Opsesija zvukom

Uživajte u izuzetno vjernom zvuku

  • Hi-Fi kupolasti visokotonac

  • CD, USB, FM

  • 60 W, 4 Hi-Fi pogonske jedinice

USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu

USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu

Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.

Ukupna izlazna snaga od 60 W RMS

Ukupna izlazna snaga od 60 W RMS

RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. U osnovi, pojačala su ograničena količinom električne energije koju mogu pojačati, a zvučnici količinom električne energije koju mogu pretvoriti u energiju zvuka bez izobličavanja signala zvuka. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

Hi-Fi kupolasti visokotonac za detaljan i prirodan zvuk

Hi-Fi visokotonski zvučnici reproduciraju čiste visoke i srednje frekvencije koje povećavaju ukupnu kvalitetu zvuka koji izlazi iz zvučnika. Stvarajući harmoničan spoj neiskrivljenih i neobojenih zvukova širokog raspona, pružaju preciznu reprodukciju glasa i čist zvuk instrumenata te na taj način uravnotežuju ukupan zvuk kada su upareni s kombinacijom woofera.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

04/09/2020

Magyarország

Magyarország

A mindenes

Ez a termék kategóriáját felülmúló hangminőséggel rendelkezik. Viszonylag magas ára ellenére is megérte. A bluetooth hiányzik belőle, de azt egy külső adapterrel lehet pótolni. Teljesítménye nem nagy, viszont a hangminőség első osztályú!

Prednosti

Kiváló hangminőség, USB, CD, Külső AUX, Rádi, és Távirányító.

Mane

Bluetooth nincs beépítve

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Harmony MCM7000 Komponens mikro Hi-Fi rendszer

Datum upotrebe 2018-09-04

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Harmony MCM7000 Komponens mikro Hi-Fi rendszer

Datum upotrebe 2018-09-04

01/09/2022

България

България

Provjereni kupac

Продуктът е чудесен

защото няма недостатъци. Чудесен звук .Лесен за работа

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Harmony MCM7000 Компонентна микро Hi-Fi система

Datum upotrebe 2020-09-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Harmony MCM7000 Компонентна микро Hi-Fi система

Datum upotrebe 2020-09-01

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi