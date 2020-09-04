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Uživajte u izuzetno vjernom zvuku
Odličan zvuk s CD medija ili značajki MP3 Link i USB Direct putem uređaja Philips MCM7000/12. Hi-Fi visokotonski zvučnici s mekom kupolom donose prirodan zvuk bogat detaljima, dok kontrola basova omogućava podešavanje tonova. Poboljšajte dojam visoke kvalitete uz aluminijsko kućište.
Hi-Fi kupolasti visokotonac
CD, USB, FM
60 W, 4 Hi-Fi pogonske jedinice
Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.
RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. U osnovi, pojačala su ograničena količinom električne energije koju mogu pojačati, a zvučnici količinom električne energije koju mogu pretvoriti u energiju zvuka bez izobličavanja signala zvuka. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.
Hi-Fi visokotonski zvučnici reproduciraju čiste visoke i srednje frekvencije koje povećavaju ukupnu kvalitetu zvuka koji izlazi iz zvučnika. Stvarajući harmoničan spoj neiskrivljenih i neobojenih zvukova širokog raspona, pružaju preciznu reprodukciju glasa i čist zvuk instrumenata te na taj način uravnotežuju ukupan zvuk kada su upareni s kombinacijom woofera.
Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Tomi12345
04/09/2020
Magyarország
A mindenes
Ez a termék kategóriáját felülmúló hangminőséggel rendelkezik. Viszonylag magas ára ellenére is megérte. A bluetooth hiányzik belőle, de azt egy külső adapterrel lehet pótolni. Teljesítménye nem nagy, viszont a hangminőség első osztályú!
Prednosti
Kiváló hangminőség, USB, CD, Külső AUX, Rádi, és Távirányító.
Mane
Bluetooth nincs beépítve
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Harmony MCM7000 Komponens mikro Hi-Fi rendszer
Datum upotrebe 2018-09-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Harmony MCM7000 Komponens mikro Hi-Fi rendszer
Datum upotrebe 2018-09-04
Ushko
01/09/2022
България
Provjereni kupac
Продуктът е чудесен
защото няма недостатъци. Чудесен звук .Лесен за работа
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Harmony MCM7000 Компонентна микро Hi-Fi система
Datum upotrebe 2020-09-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Harmony MCM7000 Компонентна микро Hi-Fi система
Datum upotrebe 2020-09-01