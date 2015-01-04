Obustavljeno
Bogat i snažan zvuk
Moderni mikro zvučni sustav MCM3150 tvrtke Philips unosi ritam zvukom bogatim detaljima i punim snažnih basova – zahvaljujući tehnologiji wOOx.
CD, MP3-CD, USB, FM
Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.
MP3 znači "MPEG 1 Audio layer - 7,6 cm (3"). MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije pomoću koje se velike digitalne glazbene datoteke mogu smanjiti do 10 puta bez znatnog utjecaja na kvalitetu zvuka. MP3 je postao standardni format audio kompresije koji se koristi na Internetu radi brzog i jednostavnog prijenosa audio datoteka.
Radio Data System (RDS) omogućava odabir radijskih stanica bez potrebe za pamćenjem frekvencija. U standardnom načinu rada RDS prikazuje naziv stanice umjesto frekvencije odašiljanja, omogućavajući brz i lak odabir. Osim toga, RDS stanicama omogućava slanje tekstnih poruka, kao što su vijesti i informacije o stanici, izravno na zaslon radija. Korištenje funkcije slanja tekstnih poruka putem RDS-a uobičajeno je u Europi, a poruke se šalju na frekvenciji radijske stanice. Možete odabrati osnovni RDS prikaz (naziv stanice) ili se pretplatiti na dodatne usluge zasnovane na tekstnim porukama.
4.0
od 5
7
Recenzije
86%
osoba preporučuje ovaj proizvod
dariusz
04/01/2015
Polska
sprzet godny polecenia jak za taka cene.
wieza ogolnie ok dzwiek czysty basy fajne mile dla ucha,radio naprawde dosyc czysto odbiera szybko czyta plyty oraz usb.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM3150 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM3150 Mikrowieża
lusi55
25/07/2014
Polska
Rewelacja
Rewelacja pod kątem słuchawek bezprzewodowych.Nie jesteś uwiązany do laptopa i mozesz słychać muzyki.Możesz chodzić po całym domu,nawet do toalety :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM3150 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM3150 Mikrowieża
Maciej01
25/07/2014
Polska
Rewelacja
Rewelacja pod kątem słuchawek bezprzewodowych.Nie jesteś uwiązany do laptopa i mozesz słychać muzyki.Możesz chodzić po całym domu,nawet do toalety :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM3150 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM3150 Mikrowieża