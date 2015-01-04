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Obustavljeno

Mikro glazbeni sustav

MCM3150/12

4

| (7) Recenzije | 86% osoba preporučuje ovaj proizvod

Bogat i snažan zvuk

Moderni mikro zvučni sustav MCM3150 tvrtke Philips unosi ritam zvukom bogatim detaljima i punim snažnih basova – zahvaljujući tehnologiji wOOx.

Pogledajte sve prednosti

Opsesija zvukom

Bogat i snažan zvuk

  • CD, MP3-CD, USB, FM

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW

Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW

MP3 znači "MPEG 1 Audio layer - 7,6 cm (3"). MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije pomoću koje se velike digitalne glazbene datoteke mogu smanjiti do 10 puta bez znatnog utjecaja na kvalitetu zvuka. MP3 je postao standardni format audio kompresije koji se koristi na Internetu radi brzog i jednostavnog prijenosa audio datoteka.

Radio Data System za informacije o postaji i ostale informacije

Radio Data System (RDS) omogućava odabir radijskih stanica bez potrebe za pamćenjem frekvencija. U standardnom načinu rada RDS prikazuje naziv stanice umjesto frekvencije odašiljanja, omogućavajući brz i lak odabir. Osim toga, RDS stanicama omogućava slanje tekstnih poruka, kao što su vijesti i informacije o stanici, izravno na zaslon radija. Korištenje funkcije slanja tekstnih poruka putem RDS-a uobičajeno je u Europi, a poruke se šalju na frekvenciji radijske stanice. Možete odabrati osnovni RDS prikaz (naziv stanice) ili se pretplatiti na dodatne usluge zasnovane na tekstnim porukama.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.0

od 5

7

Recenzije

86%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

04/01/2015

Polska

Polska

sprzet godny polecenia jak za taka cene.

wieza ogolnie ok dzwiek czysty basy fajne mile dla ucha,radio naprawde dosyc czysto odbiera szybko czyta plyty oraz usb.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM3150 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM3150 Mikrowieża

25/07/2014

Polska

Polska

Rewelacja

Rewelacja pod kątem słuchawek bezprzewodowych.Nie jesteś uwiązany do laptopa i mozesz słychać muzyki.Możesz chodzić po całym domu,nawet do toalety :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM3150 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM3150 Mikrowieża

25/07/2014

Polska

Polska

Rewelacja

Rewelacja pod kątem słuchawek bezprzewodowych.Nie jesteś uwiązany do laptopa i mozesz słychać muzyki.Możesz chodzić po całym domu,nawet do toalety :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM3150 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM3150 Mikrowieża

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