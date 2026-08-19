Mogućnost montaže na zid radi lakšeg smještanja

Zahvaljujući savršenoj kombinaciji tankog i iskoristivog dizajna, audio sustav tvrtke Philips pametno je dizajniran da se uklopi u vaš dnevni boravak. Podnožje audio sustava je postolje pa ga možete sigurno i fino postaviti na bilo koju policu ili u ormarić. Kada se montira na zid, imat ćete prilagodljivost samostojećeg postolja.