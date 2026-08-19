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  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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Obustavljeno

Mikro glazbeni sustav

MCM3050/12

Zvuk usklađen s vašim domom

Uživajte u glazbi iz različitih izvora - od MP3 CD diskova i radiopostaja do prijenosnih uređaja putem veza USB Direct i MP3 Link. Ovaj mikro glazbeni sustav tvrtke Philips sadrži i tehnologiju wOOx za duboki bas, a ima i mogućnost elegantnog montiranja na zid.

Pogledajte sve prednosti

Opsesija zvukom

Zvuk usklađen s vašim domom

  • 40 W

Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost

Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost

Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati, pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Mogućnost montaže na zid radi lakšeg smještanja

Mogućnost montaže na zid radi lakšeg smještanja

Zahvaljujući savršenoj kombinaciji tankog i iskoristivog dizajna, audio sustav tvrtke Philips pametno je dizajniran da se uklopi u vaš dnevni boravak. Podnožje audio sustava je postolje pa ga možete sigurno i fino postaviti na bilo koju policu ili u ormarić. Kada se montira na zid, imat ćete prilagodljivost samostojećeg postolja.

Motorizirana klizna prednja vrata unose stil i eleganciju

Motorizirana klizna prednja vrata unose stil i eleganciju

Motorizirana klizna prednja vrata dodatno uljepšavaju već elegantan dizajn ovog sustava. Moderna vrata iza kojih se nalazi disk služe svojoj svrsi i glatko se pomiču okomito gore i dolje kad god poželite promijeniti glazbeni odabir i pritisnete gumb. Samo sjednite i uživajte u dinamičnom zvuku kroz prozorčić prateći kako se disk pomiče.

Tehničke specifikacije

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