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Obustavljeno

Komponentni mikro zvučni sustav

MCM302/12

4.5

| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Opsesija zvukom

Uživajte u bogatstvu zvuka uz komponentni mikro glazbeni sustav tvrtke Philips. Slušajte omiljenu glazbu s prijenosnog uređaja pomoću USB Direct veze ili MP3 Link tehnologije. Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) optimizira postavke za razne glazbene stilove. Moderno dizajniran s vrlo kvalitetnim zvučnicima.

Pogledajte sve prednosti

Opustite se uz odličnu glazbu

Opsesija zvukom

  • 50 W

USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu

USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu

Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.

Radio Data System za informacije o postaji i ostale informacije

Radio Data System (RDS) omogućava odabir radijskih stanica bez potrebe za pamćenjem frekvencija. U standardnom načinu rada RDS prikazuje naziv stanice umjesto frekvencije odašiljanja, omogućavajući brz i lak odabir. Osim toga, RDS stanicama omogućava slanje tekstnih poruka, kao što su vijesti i informacije o stanici, izravno na zaslon radija. Korištenje funkcije slanja tekstnih poruka putem RDS-a uobičajeno je u Europi, a poruke se šalju na frekvenciji radijske stanice. Možete odabrati osnovni RDS prikaz (naziv stanice) ili se pretplatiti na dodatne usluge zasnovane na tekstnim porukama.

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Z czystym sumieniem mogę polecić ten produkt

Ładny wygląd, duża funkcjonalność, łatwość w obsłudze, czytanie plików MP3 i wyjścia AUX

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM302 Komponentowa mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM302 Komponentowa mikrowieża

15/05/2012

Polska

Polska

Ten produkt jest w sam raz dla mnie, ma wszystkie funkcje, których potrzebuję - przede wszystkim radio z RDS

Odpowiadają mi rozmiary wieży. Nie zajmuje dużo miejsca. Podoba mi się tuner z RDS -łatwo jest zaprogramować stacje radiowe. Jest prosta w obsłudze. Trochę przeszkadza mi fioletowe światło świecące w nocy po oczach (wieża stoi w sypialni).

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM302 Komponentowa mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM302 Komponentowa mikrowieża

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