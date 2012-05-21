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Obustavljeno

Mikro glazbeni sustav

MCM3000/12

3.5

| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Bogat i moćan zvuk

Moderni Philips MCM3000/12 mikro glazbeni sustav unosi ritam u vašu svakodnevicu uz zvuk bogat detaljima i pun moćnih basova – zahvaljujući tehnologiji wOOx. Povežite uređaje putem USB Direct veze i slušajte glazbu ili reproducirajte sadržaje s CD i MP3-CD medija te uživajte u zvuku.

Pogledajte sve prednosti

Opsesija zvukom

Bogat i moćan zvuk

  • 100 W

Budilica i funkcija automatskog isključivanja

Budilica i funkcija automatskog isključivanja

Mnoge budilice nude razne vrste alarma. Philips radio sa satom probudit će vas uz radio ili tradicionalni alarm. Funkcija automatskog isključivanja omogućava vam programiranje automatskog isključivanja glazbe sukladno vremenu koje vam je obično potrebno da zaspite. Bez obzira na to kakvu budilicu želite, zujalicu ujednačenog zvuka ili uređaj koji vam omogućava slušanje omiljene glazbe dok tonete u san, ovaj radio sa satom ima sve to.

Visokotonski zvučnik za detaljan i prirodan zvuk

Visokotonski zvučnici reproduciraju čiste visoke i srednje frekvencije koje povećavaju ukupnu kvalitetu zvuka koji izlazi iz zvučnika. Stvarajući harmonični spoj neiskrivljenih i neobojenih zvukova širokog raspona, pružaju preciznu reprodukciju glasa i čist zvuk instrumenata te na taj način uravnotežuju ukupan zvuk kada su upareni s kombinacijom woofera.

wOOx™ tehnologija zvučnika za reprodukciju snažnih dubokih basova

wOOx tehnologija je revolucionarni koncept zvučnika koji vam omogućava da čujete i osjetite fantastičan duboki bas, bogatiji od svih ostalih koje nude audio sustavi. Poseban izlazni stupanj zvučnika koji radi paralelno s tzv. wOOx bass radijatorom, te precizno usklađivanje između glavnog i visokotonskog zvučnika omogućavaju blagi prijelaz od niskih i srednjih frekvencija prema visokima. Dvostruka amortizacija i simetrična obostrana konstrukcija daju dubok i precizan bas bez primjetnog izobličenja. wOOx tehnologija koristi cijeli prostor zvučne kutije i pruža izuzetno dubok i dinamičan bas i time istinski produbljuje glazbeni učinak.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.5

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

5
2
1

21/05/2012

Polska

Polska

Dobra, tania mikrowieża

Nie jest to wieża idealna, ale dość ładnie wygląda, jest mała i brzmi przyjemnie. Jeżeli nie jesteś audiofilem i potrzebujesz tylko prostej wieży do radia i cd - polecam!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM3000 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM3000 Mikrowieża

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

Dobrý průměr

Hned u nového výrobku byla vadná CD mechanika.U výrobku PHILIPS jsem měl tento problém již několikrát.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM3000 Hudební mikrosystém

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM3000 Hudební mikrosystém

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