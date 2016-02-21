Obustavljeno
Osnažite svoj melodije
Slušajte omiljene pjesme na prijenosnom glazbenom reproduktoru uz USB Direct i audio ulaz, kao i MP3-CD i CD-R/RW na ovom mikro sustavu tvrtke Philips. 70 W maksimalne izlazne snage i Bass Reflex zvučnici zajedno daju snažan zvuk i dramatičan bas.
CD, MP3-CD, USB, FM
70 W
Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor prethodno postavljenih kontrola Balance, Clear, Powerful, Warm i Bright koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsku prilagodbu ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznom prilagodbom ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.
Zahvaljujući mogućnosti potpunog prijenosa datoteka možete uživati u praktičnom i zabavnom pristupu digitalnoj glazbi putem ugrađene USB Direct veze.
MP3 znači "MPEG 1 Audio layer - 7,6 cm (3"). MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije pomoću koje se velike digitalne glazbene datoteke mogu smanjiti do 10 puta bez znatnog utjecaja na kvalitetu zvuka. MP3 je postao standardni format audio kompresije koji se koristi na Internetu radi brzog i jednostavnog prijenosa audio datoteka.
4.7
od 5
11
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
fedy
21/02/2016
Česká republika
V dané kategorii a cenové hladině jsem porovnal cca 10 výrobků a kvalitnější zvuk jsem nenašel.
V dané kategorii a cenové hladině jsem porovnal cca 10 výrobků a kvalitnější zvuk jsem nenašel a to ani u několikanásobně dražších výrobků.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM2350 Hudební mikrosystém
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM2350 Hudební mikrosystém
Ferrozoli
20/01/2019
Magyarország
Ár-érték arányban tökéletesen el van találva.
Pici a bors, de erős, talán ez a legjobb jellemzője ennek a kicsi zenedoboznak. Óriási hangzás, kiváló zenei teljesítmény, könnyű kezelhetőség.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM2350 Mikro zenei rendszer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM2350 Mikro zenei rendszer
Merk
18/01/2019
Magyarország
Örülök, hogy megvettem
Nagyon szép tiszta a hangja, a rádiót és CD lejátszót használom, az USB-vel még nem próbáltam.A távirányító kézbeillő, praktikus. Egyszerű a beüzemelés, a használat.A hangfalak teljesítménye bőven elég az egész lakáshoz / 70 nm/. Külseje is nagyon elegáns.Jó az ára.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM2350 Mikro zenei rendszer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM2350 Mikro zenei rendszer