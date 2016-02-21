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Obustavljeno

Mikro glazbeni sustav

MCM2350/12

4.7

| (11) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Osnažite svoj melodije

Slušajte omiljene pjesme na prijenosnom glazbenom reproduktoru uz USB Direct i audio ulaz, kao i MP3-CD i CD-R/RW na ovom mikro sustavu tvrtke Philips. 70 W maksimalne izlazne snage i Bass Reflex zvučnici zajedno daju snažan zvuk i dramatičan bas.

Pogledajte sve prednosti

Osnažite svoj melodije

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 70 W

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor prethodno postavljenih kontrola Balance, Clear, Powerful, Warm i Bright koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsku prilagodbu ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznom prilagodbom ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu

USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu

Zahvaljujući mogućnosti potpunog prijenosa datoteka možete uživati u praktičnom i zabavnom pristupu digitalnoj glazbi putem ugrađene USB Direct veze.

Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW

Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW

MP3 znači "MPEG 1 Audio layer - 7,6 cm (3"). MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije pomoću koje se velike digitalne glazbene datoteke mogu smanjiti do 10 puta bez znatnog utjecaja na kvalitetu zvuka. MP3 je postao standardni format audio kompresije koji se koristi na Internetu radi brzog i jednostavnog prijenosa audio datoteka.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

11

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

21/02/2016

Česká republika

Česká republika

V dané kategorii a cenové hladině jsem porovnal cca 10 výrobků a kvalitnější zvuk jsem nenašel.

V dané kategorii a cenové hladině jsem porovnal cca 10 výrobků a kvalitnější zvuk jsem nenašel a to ani u několikanásobně dražších výrobků.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM2350 Hudební mikrosystém

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM2350 Hudební mikrosystém

20/01/2019

Magyarország

Magyarország

Ár-érték arányban tökéletesen el van találva.

Pici a bors, de erős, talán ez a legjobb jellemzője ennek a kicsi zenedoboznak. Óriási hangzás, kiváló zenei teljesítmény, könnyű kezelhetőség.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM2350 Mikro zenei rendszer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM2350 Mikro zenei rendszer

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Örülök, hogy megvettem

Nagyon szép tiszta a hangja, a rádiót és CD lejátszót használom, az USB-vel még nem próbáltam.A távirányító kézbeillő, praktikus. Egyszerű a beüzemelés, a használat.A hangfalak teljesítménye bőven elég az egész lakáshoz / 70 nm/. Külseje is nagyon elegáns.Jó az ára.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM2350 Mikro zenei rendszer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM2350 Mikro zenei rendszer

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