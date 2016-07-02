Obustavljeno
Opsesija zvukom
Elegantni mikro glazbeni sustav Philips MCM233/12 tanak je i može se montirati na zid, što znači da će se uklopiti u bilo koji interijer. Uživajte u glazbi s CD medija ili koristite USB Direct ili MP3 Link vezu za povezivanje prijenosnog reproduktora i potpuni glazbeni užitak.
20 W
Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.
Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.
Ukupna izlazna snaga ovog sustava iznosi 20 W RMS. RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.
4.3
od 5
7
Recenzije
86%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Tomas2
02/07/2016
Česká republika
Výborný a krásný výrobek
Výborný a krásný výrobek Spolehlivý Dobře přenosný
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM233 Úhledný hudební mikrosystém
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM233 Úhledný hudební mikrosystém
kamilwr
22/09/2013
Polska
najfajnieszy jest wyglad, prostota obsługi
najfajnieszy jest wyglad, prostota obsługi, mogła byc głośniejssza, ake na tak kompaktowy wyglad może byc.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM233 Elegancka mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM233 Elegancka mikrowieża
bartpyt
09/12/2012
Polska
Stylowy funkcjonalny produkt
Moc i jakość dźwieku adekwatne do gabarytu. Łatwy w obsłudze
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM233 Elegancka mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM233 Elegancka mikrowieża