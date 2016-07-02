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  • Lifestyle proizvod

Obustavljeno

Elegantni mikro zvučni sustav

MCM233/12

4.3

| (7) Recenzije | 86% osoba preporučuje ovaj proizvod

Opsesija zvukom

Elegantni mikro glazbeni sustav Philips MCM233/12 tanak je i može se montirati na zid, što znači da će se uklopiti u bilo koji interijer. Uživajte u glazbi s CD medija ili koristite USB Direct ili MP3 Link vezu za povezivanje prijenosnog reproduktora i potpuni glazbeni užitak.

Pogledajte sve prednosti

Zvučni sustav usklađen s vašim domom

Opsesija zvukom

  • 20 W

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk

Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk

Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

Ukupna izlazna snaga od 20 W RMS

Ukupna izlazna snaga od 20 W RMS

Ukupna izlazna snaga ovog sustava iznosi 20 W RMS. RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.3

od 5

7

Recenzije

86%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

02/07/2016

Česká republika

Česká republika

Výborný a krásný výrobek

Výborný a krásný výrobek Spolehlivý Dobře přenosný

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM233 Úhledný hudební mikrosystém

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM233 Úhledný hudební mikrosystém

22/09/2013

Polska

Polska

najfajnieszy jest wyglad, prostota obsługi

najfajnieszy jest wyglad, prostota obsługi, mogła byc głośniejssza, ake na tak kompaktowy wyglad może byc.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM233 Elegancka mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM233 Elegancka mikrowieża

09/12/2012

Polska

Polska

Stylowy funkcjonalny produkt

Moc i jakość dźwieku adekwatne do gabarytu. Łatwy w obsłudze

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM233 Elegancka mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM233 Elegancka mikrowieża

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