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Obustavljeno

Mikro glazbeni sustav

MCM2150/12

4.2

| (18) Recenzije | 83% osoba preporučuje ovaj proizvod

Bogat i snažan zvuk

Slušajte omiljenu glazbu na prijenosnom glazbenom reproduktoru uz USB Direct i audioulaz. Ovaj mikro zvučni sustav tvrtke Philips reproducira i MP3-CD i CD-R/RW, a ima Bass Reflex zvučnike za snažan i dramatičan bas.

Pogledajte sve prednosti

Opsesija zvukom

Bogat i snažan zvuk

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • maks. 70 W

Maksimalna izlazna snaga od 70 W RMS

Uložnica CD-a s motorom omogućuje jednostavan pristup

Motorizirana klizna prednja vrata dodatno uljepšavaju već elegantan dizajn ovog sustava. Moderna vrata iza kojih se nalazi disk služe svojoj svrsi i glatko se pomiču okomito gore i dolje kad god poželite promijeniti glazbeni odabir i pritisnete gumb. Samo sjednite i uživajte u dinamičnom zvuku kroz prozorčić prateći kako se disk pomiče.

Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW

Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW

MP3 znači "MPEG 1 Audio layer - 7,6 cm (3"). MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije pomoću koje se velike digitalne glazbene datoteke mogu smanjiti do 10 puta bez znatnog utjecaja na kvalitetu zvuka. MP3 je postao standardni format audio kompresije koji se koristi na Internetu radi brzog i jednostavnog prijenosa audio datoteka.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.2

od 5

18

Recenzije

83%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3

25/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt je nejlepší!

Každý,kdo si tento výrobek koupí,tak bude maximálně spokojen.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM2150 Hudební mikrosystém

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM2150 Hudební mikrosystém

19/04/2023

Polska

Polska

Jak dla mnie super

Sprzęt działa już 5 lat, jakość dźwięku w tej cenie po odsłuchu kilkunastu innych modeli najlepsza. Moc wystarczająca, głębia basu jak na te maluchy ponadprzeciętna. Solidnie wykonana z Auxem i USB. Uniweralny sprzęt

Prednosti

dźwięk, wygląd, wejścia,

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM2150 Mikrowieża

Datum upotrebe 2021-04-19

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM2150 Mikrowieża

Datum upotrebe 2021-04-19

15/05/2015

Polska

Polska

super

za niewielką cenę radio-budzik naprawdę super , spełnił moje oczekiwania.- polecam...

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM2150 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM2150 Mikrowieża

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