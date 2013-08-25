Obustavljeno
Bogat i snažan zvuk
Slušajte omiljenu glazbu na prijenosnom glazbenom reproduktoru uz USB Direct i audioulaz. Ovaj mikro zvučni sustav tvrtke Philips reproducira i MP3-CD i CD-R/RW, a ima Bass Reflex zvučnike za snažan i dramatičan bas.
CD, MP3-CD, USB, FM
maks. 70 W
Motorizirana klizna prednja vrata dodatno uljepšavaju već elegantan dizajn ovog sustava. Moderna vrata iza kojih se nalazi disk služe svojoj svrsi i glatko se pomiču okomito gore i dolje kad god poželite promijeniti glazbeni odabir i pritisnete gumb. Samo sjednite i uživajte u dinamičnom zvuku kroz prozorčić prateći kako se disk pomiče.
MP3 znači "MPEG 1 Audio layer - 7,6 cm (3"). MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije pomoću koje se velike digitalne glazbene datoteke mogu smanjiti do 10 puta bez znatnog utjecaja na kvalitetu zvuka. MP3 je postao standardni format audio kompresije koji se koristi na Internetu radi brzog i jednostavnog prijenosa audio datoteka.
4.2
od 5
18
Recenzije
83%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Ráda
25/08/2013
Česká republika
Tento produkt je nejlepší!
Každý,kdo si tento výrobek koupí,tak bude maximálně spokojen.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM2150 Hudební mikrosystém
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM2150 Hudební mikrosystém
PawełM2023
19/04/2023
Polska
Jak dla mnie super
Sprzęt działa już 5 lat, jakość dźwięku w tej cenie po odsłuchu kilkunastu innych modeli najlepsza. Moc wystarczająca, głębia basu jak na te maluchy ponadprzeciętna. Solidnie wykonana z Auxem i USB. Uniweralny sprzęt
Prednosti
dźwięk, wygląd, wejścia,
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM2150 Mikrowieża
Datum upotrebe 2021-04-19
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM2150 Mikrowieża
Datum upotrebe 2021-04-19
wallek5657
15/05/2015
Polska
super
za niewielką cenę radio-budzik naprawdę super , spełnił moje oczekiwania.- polecam...
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM2150 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM2150 Mikrowieża