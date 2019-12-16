Obustavljeno
Opsesija zvukom
Dobar zvuk je vaš - uz klasični mikro glazbeni sustav tvrtke Philips. Slušajte omiljenu MP3/WMA glazbu koristeći USB Direct ili MP3 Link tehnologiju. Elegantno dizajnirani zvučnici za klasičan izgled koji nikada neće izaći iz mode.
CD uložnica s motorom
Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.
Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.
MP3 Link veza omogućava izravnu reprodukciju MP3 sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, MP3 Link je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.
4.3
od 5
6
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
m123ej
16/12/2019
Polska
Fajna wieża
Nie ma nic do czego mogę się przyczepić. Dźwięk, odtwarzanie muzy czy radia na plus.
Prednosti
głośniki, jakość, pilot w zestawie, łatwość użytkowania
Mane
brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM205 Mikrowieża Classic
Datum upotrebe 2017-12-16
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM205 Mikrowieża Classic
Datum upotrebe 2017-12-16
ewa251
18/12/2013
Polska
Mały ale ma wielką moc:)
Philips Mikrowieża Classic MCM205 JEST REWELACYJNA. Kupiłam ją już kilka lat temu dla swojej córki i jak dotąd działa idealnie. łatwa w użyciu, jest do niej pilot co według mnie to podstawa a nie wszędzie są. Ładnie się prezentuje w pokoju a dźwięk jest czysty. Jeśli jest jakiś minus to tylko jej antena ( kabelek) przez co radio czasem zaszumi, ale to na prawdę drobiazg- wystarczy go nie ruszać.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM205 Mikrowieża Classic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM205 Mikrowieża Classic
Viky
25/03/2017
România
Produs bun
O combina buna, un sunet bun, cu un design f placut. O recomand cu drag.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM205 Microsistem audio clasic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM205 Microsistem audio clasic