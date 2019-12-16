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Obustavljeno

Klasični mikro zvučni sustav

MCM205/12

4.3

| (6) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Opsesija zvukom

Dobar zvuk je vaš - uz klasični mikro glazbeni sustav tvrtke Philips. Slušajte omiljenu MP3/WMA glazbu koristeći USB Direct ili MP3 Link tehnologiju. Elegantno dizajnirani zvučnici za klasičan izgled koji nikada neće izaći iz mode.

Pogledajte sve prednosti

Opustite se uz odličnu glazbu

Opsesija zvukom

  • CD uložnica s motorom

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk

Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk

Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

MP3 Link za reprodukciju glazbe s prijenosnog uređaja

MP3 Link za reprodukciju glazbe s prijenosnog uređaja

MP3 Link veza omogućava izravnu reprodukciju MP3 sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, MP3 Link je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.3

od 5

6

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

16/12/2019

Polska

Polska

Fajna wieża

Nie ma nic do czego mogę się przyczepić. Dźwięk, odtwarzanie muzy czy radia na plus.

Prednosti

głośniki, jakość, pilot w zestawie, łatwość użytkowania

Mane

brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM205 Mikrowieża Classic

Datum upotrebe 2017-12-16

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM205 Mikrowieża Classic

Datum upotrebe 2017-12-16

18/12/2013

Polska

Polska

Mały ale ma wielką moc:)

Philips Mikrowieża Classic MCM205 JEST REWELACYJNA. Kupiłam ją już kilka lat temu dla swojej córki i jak dotąd działa idealnie. łatwa w użyciu, jest do niej pilot co według mnie to podstawa a nie wszędzie są. Ładnie się prezentuje w pokoju a dźwięk jest czysty. Jeśli jest jakiś minus to tylko jej antena ( kabelek) przez co radio czasem zaszumi, ale to na prawdę drobiazg- wystarczy go nie ruszać.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM205 Mikrowieża Classic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM205 Mikrowieża Classic

25/03/2017

România

România

Produs bun

O combina buna, un sunet bun, cu un design f placut. O recomand cu drag.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM205 Microsistem audio clasic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM205 Microsistem audio clasic

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