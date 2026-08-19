Obustavljeno
MCM2050/12
Zvučni sustav usklađen s vašim domom
Uživajte u odličnoj glazbi iz raznih izvora. Slušajte glazbu s MP3 CD medija i radio ili glazbu s prijenosnih uređaja putem MP3 Link i USB Direct veze. Montirajte mikro zvučni sustav Philips MCM2050/12 na zid ili ga stavite na stol – uklopit će se u svaki interijer.
Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.
Motorizirana klizna prednja vrata dodatno uljepšavaju već elegantan dizajn ovog sustava. Moderna vrata iza kojih se nalazi disk služe svojoj svrsi i glatko se pomiču okomito gore i dolje kad god poželite promijeniti glazbeni odabir i pritisnete gumb. Samo sjednite i uživajte u dinamičnom zvuku kroz prozorčić prateći kako se disk pomiče.
Ukupna izlazna snaga ovog sustava iznosi 20 W RMS. RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.
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