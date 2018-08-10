Obustavljeno
Opustite se uz odličnu glazbu
Slušajte omiljenu glazbu na prijenosnom glazbenom reproduktoru uz USB Direct i MP3 Link. Mikro zvučni sustav Philips MCM2000/12 reproducira i MP3-CD, WMA-CD i CD-R/RW, a ima Bass Reflex zvučnike za snažan i dramatičan bas.
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W
MP3 Link veza omogućava izravnu reprodukciju MP3 sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, MP3 Link je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.
Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.
Radio Data System (RDS) omogućava odabir radijskih stanica bez potrebe za pamćenjem frekvencija. U standardnom načinu rada RDS prikazuje naziv stanice umjesto frekvencije odašiljanja, omogućavajući brz i lak odabir. Osim toga, RDS stanicama omogućava slanje tekstnih poruka, kao što su vijesti i informacije o stanici, izravno na zaslon radija. Korištenje funkcije slanja tekstnih poruka putem RDS-a uobičajeno je u Europi, a poruke se šalju na frekvenciji radijske stanice. Možete odabrati osnovni RDS prikaz (naziv stanice) ili se pretplatiti na dodatne usluge zasnovane na tekstnim porukama.
4.7
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
IPM1971
10/08/2018
България
Насочена към потребителя
Отлично качество, лесни функции, стилен дизайн. Чист звук, улавящ всеки тон. Оценка 6.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM2000 Микро музикална система
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM2000 Микро музикална система
Roxanasc
27/03/2017
România
Foarte bun
Sunetul e super, si cu niste casti pe masura, experienta e de vis.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM2000 Microsistem muzical
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM2000 Microsistem muzical
wwiesław
07/11/2013
Polska
Produkt dobry, jednak problem z otwarzanem płyt audio CD RW
polecam z zastrzeżeniem, jeśli właściciel nie ma zamiaru odtwarzać kopiowanych płyt audio CD , bo przerywa. Oryginane audio CD i kopiowane CD-MP3 i WMA-CD są dobrze odtwarzne. Słaby laser?? Kupiłem dodatkowy odtwarzacz DVD i CD i nie mam problemu z odtwarzniem z tego urządzenia poprzez mój MCM2000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM2000 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM2000 Mikrowieża