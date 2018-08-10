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Obustavljeno

Mikro glazbeni sustav

MCM2000/12

4.7

| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Opustite se uz odličnu glazbu

Slušajte omiljenu glazbu na prijenosnom glazbenom reproduktoru uz USB Direct i MP3 Link. Mikro zvučni sustav Philips MCM2000/12 reproducira i MP3-CD, WMA-CD i CD-R/RW, a ima Bass Reflex zvučnike za snažan i dramatičan bas.

Pogledajte sve prednosti

uz ovaj kompaktni zvučni sustav

Opustite se uz odličnu glazbu

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20 W

MP3 Link za reprodukciju glazbe s prijenosnog uređaja

MP3 Link za reprodukciju glazbe s prijenosnog uređaja

MP3 Link veza omogućava izravnu reprodukciju MP3 sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, MP3 Link je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk

Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk

Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

Radio Data System za informacije o postaji i ostale informacije

Radio Data System (RDS) omogućava odabir radijskih stanica bez potrebe za pamćenjem frekvencija. U standardnom načinu rada RDS prikazuje naziv stanice umjesto frekvencije odašiljanja, omogućavajući brz i lak odabir. Osim toga, RDS stanicama omogućava slanje tekstnih poruka, kao što su vijesti i informacije o stanici, izravno na zaslon radija. Korištenje funkcije slanja tekstnih poruka putem RDS-a uobičajeno je u Europi, a poruke se šalju na frekvenciji radijske stanice. Možete odabrati osnovni RDS prikaz (naziv stanice) ili se pretplatiti na dodatne usluge zasnovane na tekstnim porukama.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

10/08/2018

България

България

Насочена към потребителя

Отлично качество, лесни функции, стилен дизайн. Чист звук, улавящ всеки тон. Оценка 6.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM2000 Микро музикална система

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM2000 Микро музикална система

27/03/2017

România

România

Foarte bun

Sunetul e super, si cu niste casti pe masura, experienta e de vis.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM2000 Microsistem muzical

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM2000 Microsistem muzical

07/11/2013

Polska

Polska

Produkt dobry, jednak problem z otwarzanem płyt audio CD RW

polecam z zastrzeżeniem, jeśli właściciel nie ma zamiaru odtwarzać kopiowanych płyt audio CD , bo przerywa. Oryginane audio CD i kopiowane CD-MP3 i WMA-CD są dobrze odtwarzne. Słaby laser?? Kupiłem dodatkowy odtwarzacz DVD i CD i nie mam problemu z odtwarzniem z tego urządzenia poprzez mój MCM2000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM2000 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM2000 Mikrowieża

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