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Obustavljeno

Mikro glazbeni sustav

MCM1350/12

4.2

| (5) Recenzije

Osnažite svoj melodije

Slušajte sve omiljene pjesme na prijenosnom glazbenom reproduktoru uz USB Direct i audio ulaz. Ovaj mikro glazbeni sustav tvrtke Philips reproducira i MP3-CD i CD-R/RW. 30 RMS maksimalne izlazne snage i Bass Reflex zvučnici pružaju snažan zvuk i bas.

Pogledajte sve prednosti

Opsesija zvukom

Osnažite svoj melodije

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 30 W

Uložnica CD-a s motorom omogućuje jednostavan pristup

Motorizirana klizna prednja vrata dodatno uljepšavaju već elegantan dizajn ovog sustava. Moderna vrata iza kojih se nalazi disk služe svojoj svrsi i glatko se pomiču okomito gore i dolje kad god poželite promijeniti glazbeni odabir i pritisnete gumb. Samo sjednite i uživajte u dinamičnom zvuku kroz prozorčić prateći kako se disk pomiče.

USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu

USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu

Zahvaljujući mogućnosti potpunog prijenosa datoteka možete uživati u praktičnom i zabavnom pristupu digitalnoj glazbi putem ugrađene USB Direct veze.

Audio ulaz za reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

Audio ulaz za reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

Audio ulaz omogućava izravnu reprodukciju audio sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, audio ulaz je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.2

od 5

5

Recenzije

4
2
1

21/06/2021

Україна

Україна

Компактный муз. центр

Малые габариты, чистый мощный звук для спальни,функция " будильник " просто супер.

Prednosti

Будильник, доступная цена.

Mane

Не нашел.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM1350 Музична мікросистема

Datum upotrebe 2019-06-21

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM1350 Музична мікросистема

Datum upotrebe 2019-06-21

31/01/2018

България

България

системата има отлични характеристики

Стилна музикална система, с уникален дизайн и повече от перфектен звук, за размерите и цената си. Горещо препоръчвам!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM1350 Микро музикална система

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM1350 Микро музикална система

15/01/2016

Polska

Polska

Super sprzęcik

Bardzo fajny i prosty w obsłudze sprzęt, wykonany z dobrej jakości materiałów, ma wszystko co trzeba i nie jest plastykowym brzęczydłem. Drewniane kolumienki z kanałem basów, obudowa wierzy metalowa, jakość odtwarzanej muzyki naprawdę super, a jest to tylko mikrowierza. Tuner radiowy może wyszukać i sam zapisać 20 stacji. Nie ma szumów. Kupowałem przez Internet trochę w ciemno i muszę powiedzieć, że naprawdę jestem pod wrażeniem.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM1350 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM1350 Mikrowieża

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