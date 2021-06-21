Obustavljeno
MCM1350/12
Osnažite svoj melodije
Slušajte sve omiljene pjesme na prijenosnom glazbenom reproduktoru uz USB Direct i audio ulaz. Ovaj mikro glazbeni sustav tvrtke Philips reproducira i MP3-CD i CD-R/RW. 30 RMS maksimalne izlazne snage i Bass Reflex zvučnici pružaju snažan zvuk i bas.
CD, MP3-CD, USB, FM
30 W
Motorizirana klizna prednja vrata dodatno uljepšavaju već elegantan dizajn ovog sustava. Moderna vrata iza kojih se nalazi disk služe svojoj svrsi i glatko se pomiču okomito gore i dolje kad god poželite promijeniti glazbeni odabir i pritisnete gumb. Samo sjednite i uživajte u dinamičnom zvuku kroz prozorčić prateći kako se disk pomiče.
Zahvaljujući mogućnosti potpunog prijenosa datoteka možete uživati u praktičnom i zabavnom pristupu digitalnoj glazbi putem ugrađene USB Direct veze.
Audio ulaz omogućava izravnu reprodukciju audio sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, audio ulaz je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.
4.2
od 5
5
Recenzije
greg656565
21/06/2021
Україна
Компактный муз. центр
Малые габариты, чистый мощный звук для спальни,функция " будильник " просто супер.
Prednosti
Будильник, доступная цена.
Mane
Не нашел.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM1350 Музична мікросистема
Datum upotrebe 2019-06-21
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM1350 Музична мікросистема
Datum upotrebe 2019-06-21
regents
31/01/2018
България
системата има отлични характеристики
Стилна музикална система, с уникален дизайн и повече от перфектен звук, за размерите и цената си. Горещо препоръчвам!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM1350 Микро музикална система
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM1350 Микро музикална система
Sherlock
15/01/2016
Polska
Super sprzęcik
Bardzo fajny i prosty w obsłudze sprzęt, wykonany z dobrej jakości materiałów, ma wszystko co trzeba i nie jest plastykowym brzęczydłem. Drewniane kolumienki z kanałem basów, obudowa wierzy metalowa, jakość odtwarzanej muzyki naprawdę super, a jest to tylko mikrowierza. Tuner radiowy może wyszukać i sam zapisać 20 stacji. Nie ma szumów. Kupowałem przez Internet trochę w ciemno i muszę powiedzieć, że naprawdę jestem pod wrażeniem.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM1350 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM1350 Mikrowieża