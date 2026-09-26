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Bogat i snažan zvuk
Slušajte omiljenu glazbu na prijenosnom glazbenom reproduktoru uz USB Direct i audioulaz. Ovaj mikro zvučni sustav tvrtke Philips reproducira i MP3-CD i CD-R/RW, a ima Bass Reflex zvučnike za snažan i dramatičan bas.
CD, MP3-CD, USB, FM
maks. 20 W
MP3 znači "MPEG 1 Audio layer - 7,6 cm (3"). MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije pomoću koje se velike digitalne glazbene datoteke mogu smanjiti do 10 puta bez znatnog utjecaja na kvalitetu zvuka. MP3 je postao standardni format audio kompresije koji se koristi na Internetu radi brzog i jednostavnog prijenosa audio datoteka.
Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.
Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor prethodno postavljenih kontrola Balance, Clear, Powerful, Warm i Bright koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsku prilagodbu ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznom prilagodbom ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.
4.4
od 5
8
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Wieloryb
26/09/2026
Polska
Super sprzęt do domowego słuchania i nie tylko zupełnie wystarcza , dobre brzmienie👍
Ova recenzija je napravljena za MCM1150 Mikrowieża
Datum upotrebe 2026-09-26
Ova recenzija je napravljena za MCM1150 Mikrowieża
Datum upotrebe 2026-09-26
Mati15
31/12/2015
Polska
Fajnie odtwarza muzykę
Fajnie odtwarza muzykę z pendrive, płyt CD, DVD oraz radia.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM1150 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM1150 Mikrowieża
lukaszp125
24/02/2015
Polska
THE BEST
Wieża prezentuje się super Gra rewelacyjnie super moc . Świetny wygląd GODNA POLECENIA
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM1150 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM1150 Mikrowieża