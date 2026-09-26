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Obustavljeno

Mikro glazbeni sustav

MCM1150/12

4.4

| (8) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Bogat i snažan zvuk

Slušajte omiljenu glazbu na prijenosnom glazbenom reproduktoru uz USB Direct i audioulaz. Ovaj mikro zvučni sustav tvrtke Philips reproducira i MP3-CD i CD-R/RW, a ima Bass Reflex zvučnike za snažan i dramatičan bas.

Pogledajte sve prednosti

Opsesija zvukom

Bogat i snažan zvuk

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • maks. 20 W

Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW

Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW

MP3 znači "MPEG 1 Audio layer - 7,6 cm (3"). MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije pomoću koje se velike digitalne glazbene datoteke mogu smanjiti do 10 puta bez znatnog utjecaja na kvalitetu zvuka. MP3 je postao standardni format audio kompresije koji se koristi na Internetu radi brzog i jednostavnog prijenosa audio datoteka.

Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima

Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima

Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor prethodno postavljenih kontrola Balance, Clear, Powerful, Warm i Bright koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsku prilagodbu ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznom prilagodbom ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.4

od 5

8

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

26/09/2026

Polska

Polska

Super sprzęt do domowego słuchania i nie tylko zupełnie wystarcza , dobre brzmienie👍

Ova recenzija je napravljena za MCM1150 Mikrowieża

Datum upotrebe 2026-09-26

Ova recenzija je napravljena za MCM1150 Mikrowieża

Datum upotrebe 2026-09-26

31/12/2015

Polska

Polska

Fajnie odtwarza muzykę

Fajnie odtwarza muzykę z pendrive, płyt CD, DVD oraz radia.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM1150 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM1150 Mikrowieża

24/02/2015

Polska

Polska

THE BEST

Wieża prezentuje się super Gra rewelacyjnie super moc . Świetny wygląd GODNA POLECENIA

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM1150 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM1150 Mikrowieża

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