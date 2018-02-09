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Opustite se uz odličnu glazbu
Počastite se fantastičnim zvukom istinski kompaktnog i modernog mikro sustava zvuka Philips MCM1120/12. Uživajte u omiljenim MP3-CD melodijama i reprodukciji putem USB Direct veze uz snažno dinamičko pojačanje basova (Dynamic Bass Boost).
CD, MP3-CD, USB, FM
Kaseta
10 W
Ukupna izlazna snaga ovog glazbenog sustava tvrtke Philips iznosi 10 W RMS. RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
IPM1971
09/02/2018
България
Оценка 6
Отличен звук и всички най-необходими функции! Оценка 6.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM1120 Класическа микро озвучителна система
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM1120 Класическа микро озвучителна система