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Obustavljeno

Klasični mikro zvučni sustav

MCM1120/12

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Opustite se uz odličnu glazbu

Počastite se fantastičnim zvukom istinski kompaktnog i modernog mikro sustava zvuka Philips MCM1120/12. Uživajte u omiljenim MP3-CD melodijama i reprodukciji putem USB Direct veze uz snažno dinamičko pojačanje basova (Dynamic Bass Boost).

Pogledajte sve prednosti

uz ovaj kompaktni zvučni sustav

Opustite se uz odličnu glazbu

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Kaseta

  • 10 W

Ukupna izlazna snaga od 10 W RMS

Ukupna izlazna snaga od 10 W RMS

Ukupna izlazna snaga ovog glazbenog sustava tvrtke Philips iznosi 10 W RMS. RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

Kasetofon s funkcijom automatskog zaustavljanja

Kompaktan dizajn

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

09/02/2018

България

България

Оценка 6

Отличен звук и всички най-необходими функции! Оценка 6.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM1120 Класическа микро озвучителна система

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM1120 Класическа микро озвучителна система

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