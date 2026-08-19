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Mikro zvučni sustav u obliku kocke

MCM103B/12

Opsesija zvukom

Uživajte u omiljenoj glazbi s CD medija i prijenosnih uređaja na način koji vam najviše odgovara. Mikro glazbeni sustav kvadratnog dizajna tvrtke Philips može reproducirati glazbu s CD diskova i drugih medija, a sadrži i funkciju USB Direct koja omogućava reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja. Njegov kompaktan dizajn uklopit će se u svaki prostor i životni stil.

Pogledajte sve prednosti

Opustite se uz odličnu glazbu

Opsesija zvukom

Ukupna izlazna snaga od 10 W RMS

Ukupna izlazna snaga od 10 W RMS

Ukupna izlazna snaga ovog glazbenog sustava tvrtke Philips iznosi 10 W RMS. RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

Kompaktan dizajn za bilo koji prostor, bilo koji životni stil

Kompaktan dizajn za bilo koji prostor, bilo koji životni stil. Kompaktne komponente mogu se smjestiti u bilo koju prostoriju jer su tanke i malih dimenzija.

USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu

USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu

Zahvaljujući mogućnosti potpunog prijenosa datoteka možete uživati u praktičnom i zabavnom pristupu digitalnoj glazbi putem ugrađene USB Direct veze.

Tehničke specifikacije

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