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MCM103B/12
Opsesija zvukom
Uživajte u omiljenoj glazbi s CD medija i prijenosnih uređaja na način koji vam najviše odgovara. Mikro glazbeni sustav kvadratnog dizajna tvrtke Philips može reproducirati glazbu s CD diskova i drugih medija, a sadrži i funkciju USB Direct koja omogućava reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja. Njegov kompaktan dizajn uklopit će se u svaki prostor i životni stil.
Ukupna izlazna snaga ovog glazbenog sustava tvrtke Philips iznosi 10 W RMS. RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.
Kompaktan dizajn za bilo koji prostor, bilo koji životni stil. Kompaktne komponente mogu se smjestiti u bilo koju prostoriju jer su tanke i malih dimenzija.
Zahvaljujući mogućnosti potpunog prijenosa datoteka možete uživati u praktičnom i zabavnom pristupu digitalnoj glazbi putem ugrađene USB Direct veze.
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