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MCI500H/12
Oslobodite svoju glazbu
Slavite glazbu na svoj način - uz iznimno čist i snažan zvuk! Uređaj MCi500H 'sve-u-jednom' kapaciteta 160 GB omogućuje vam da uživate u reprodukciji glazbe s tvrdog diska, prenosite glazbu s računala, spojite i reproducirate glazbu s USB uređaja ili da uživate u mnogim drugim glazbenim mogućnostima preko internetskog radija.
160 GB/2000 CD-a
Besplatni internetski radio
2 x 50 W
Zahvaljujući WADM softveru (Wireless Audio Device Management; u kompletu) tvrtke Philips, glazbenu kolekciju pohranjenu na računalu možete brzo i lako kopirati na tvrdi disk Streamium centra koristeći tehnologiju povlačenja i ispuštanja. Sada možete uživati u glazbenoj kolekciji bez uključivanja računala.
Funkcija alfanumeričke pretrage na tipkovnici daljinskog upravljača omogućava trenutno pronalaženje omiljenog izvođača, pjesme ili albuma. Samo pritisnite tipku "Search" na daljinskom upravljaču, a zatim unesite prvih nekoliko slova ili brojeva u nazivu željene pjesme, izvođača ili albuma. To će vas dovesti do unosa koji najviše odgovara vašem unosu. Nema potrebe gubiti vrijeme krećući se kroz cijelu kolekciju ili pretraživati popis za reprodukciju redak po redak.
Streamium bežični mikro Hi-Fi sustav koristi najkvalitetnije Hi-Fi pretvarače. 1-inčni visokotonac s mekom kupolom napravljen je od čiste svile i može reproducirati svaki glazbeni detalj i ton, a da pritom ne zvuči grubo i hrapavo. Jednako impresivan 5,25-inčni woofer srednjeg raspona sastoji se od optimiziranog papirnatog stošca koji je istovremeno lagan i krut, a ima odlične značajke prijelaza i frekvencijski odziv do 4 kHz. Ta kombinacija daje izuzetno prirodnu i čistu reprodukciju vokala te snažan i dinamičan bas.
Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete
3.8
od 5
10
Recenzije
Jindrin
28/10/2015
Česká republika
Provjereni kupac
Skvele internetove radio s perfektnim zvukem
Uzasna hifi vez s internetovym radiem, krasnym designem a skvelym zvukem. K dispozici harddisk, CD, radio, internetove radio, media server a dalsi. Slouzi uz 5 let a stale bez chyby.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Streamium MCI500H Bezdrátový Hi-Fi mikrosystém
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Streamium MCI500H Bezdrátový Hi-Fi mikrosystém
derek1976
29/01/2020
Magyarország
internet rádió
Már internet rádió sem elérhető rajta,sajnos így kuka.....
Prednosti
semmi
Mane
Már internet rádió sem elérhető rajta,sajnos így kuka.....
Ova recenzija je napravljena za Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer
Datum upotrebe 2018-01-28
Ova recenzija je napravljena za Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer
Datum upotrebe 2018-01-28
Pajti
25/01/2019
Magyarország
Megbízható, remek készülék.
Több mint 6 éve használom, de még mindig megállná a helyét egy mostani friss modell mellett. Szépen megtölt egy hatvan négyzetméteres teret zenével :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer