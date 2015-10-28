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  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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  • Fotografija emocionalne pogodnosti
  • Fotografija emocionalne pogodnosti
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Obustavljeno

StreamiumBežični mikro Hi-Fi sustav

MCI500H/12

3.8

| (10) Recenzije

Oslobodite svoju glazbu

Slavite glazbu na svoj način - uz iznimno čist i snažan zvuk! Uređaj MCi500H 'sve-u-jednom' kapaciteta 160 GB omogućuje vam da uživate u reprodukciji glazbe s tvrdog diska, prenosite glazbu s računala, spojite i reproducirate glazbu s USB uređaja ili da uživate u mnogim drugim glazbenim mogućnostima preko internetskog radija.

Pogledajte sve prednosti

Uživajte u svoj svojoj glazbi na jednom sustavu - bežično

Oslobodite svoju glazbu

  • 160 GB/2000 CD-a

  • Besplatni internetski radio

  • 2 x 50 W

Kopiranje s računala povlačenjem i ispuštanjem

Zahvaljujući WADM softveru (Wireless Audio Device Management; u kompletu) tvrtke Philips, glazbenu kolekciju pohranjenu na računalu možete brzo i lako kopirati na tvrdi disk Streamium centra koristeći tehnologiju povlačenja i ispuštanja. Sada možete uživati u glazbenoj kolekciji bez uključivanja računala.

Alfanumerička pretraga uz daljinski upravljač

Alfanumerička pretraga uz daljinski upravljač

Funkcija alfanumeričke pretrage na tipkovnici daljinskog upravljača omogućava trenutno pronalaženje omiljenog izvođača, pjesme ili albuma. Samo pritisnite tipku "Search" na daljinskom upravljaču, a zatim unesite prvih nekoliko slova ili brojeva u nazivu željene pjesme, izvođača ili albuma. To će vas dovesti do unosa koji najviše odgovara vašem unosu. Nema potrebe gubiti vrijeme krećući se kroz cijelu kolekciju ili pretraživati popis za reprodukciju redak po redak.

Hi-Fi kupolasti visokotonci i wooferi od 13,3 cm (5,25")

Streamium bežični mikro Hi-Fi sustav koristi najkvalitetnije Hi-Fi pretvarače. 1-inčni visokotonac s mekom kupolom napravljen je od čiste svile i može reproducirati svaki glazbeni detalj i ton, a da pritom ne zvuči grubo i hrapavo. Jednako impresivan 5,25-inčni woofer srednjeg raspona sastoji se od optimiziranog papirnatog stošca koji je istovremeno lagan i krut, a ima odlične značajke prijelaza i frekvencijski odziv do 4 kHz. Ta kombinacija daje izuzetno prirodnu i čistu reprodukciju vokala te snažan i dinamičan bas.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.8

od 5

10

Recenzije

2

28/10/2015

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Skvele internetove radio s perfektnim zvukem

Uzasna hifi vez s internetovym radiem, krasnym designem a skvelym zvukem. K dispozici harddisk, CD, radio, internetove radio, media server a dalsi. Slouzi uz 5 let a stale bez chyby.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Streamium MCI500H Bezdrátový Hi-Fi mikrosystém

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Streamium MCI500H Bezdrátový Hi-Fi mikrosystém

29/01/2020

Magyarország

Magyarország

internet rádió

Már internet rádió sem elérhető rajta,sajnos így kuka.....

Prednosti

semmi

Mane

Már internet rádió sem elérhető rajta,sajnos így kuka.....

Ova recenzija je napravljena za Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer

Datum upotrebe 2018-01-28

Ova recenzija je napravljena za Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer

Datum upotrebe 2018-01-28

25/01/2019

Magyarország

Magyarország

Megbízható, remek készülék.

Több mint 6 éve használom, de még mindig megállná a helyét egy mostani friss modell mellett. Szépen megtölt egy hatvan négyzetméteres teret zenével :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer

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