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MCD395/12
Opsesija zvukom
Upoznali ste najnovije i najbolje - sada upoznajte novi klasični DVD mikro sustav 2-u-1 tvrtke Philips koji pruža DVD, WMA-CD i MP3-CD reprodukciju. Opustite se uz omiljenu glazbu i filmove. Kućna zabava više nikada neće biti ista.
100 W
Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.
Mnoge budilice nude razne vrste alarma. Philips radio sa satom probudit će vas uz radio ili tradicionalni alarm. Funkcija automatskog isključivanja omogućava vam programiranje automatskog isključivanja glazbe sukladno vremenu koje vam je obično potrebno da zaspite. Bez obzira na to kakvu budilicu želite, zujalicu ujednačenog zvuka ili uređaj koji vam omogućava slušanje omiljene glazbe dok tonete u san, ovaj radio sa satom ima sve to.
Jednostavno priključite svoj USB uređaj na sustav i podijelite spremljenu digitalnu glazbu i fotografije s obitelji i prijateljima.
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