Budilica i funkcija automatskog isključivanja

Mnoge budilice nude razne vrste alarma. Philips radio sa satom probudit će vas uz radio ili tradicionalni alarm. Funkcija automatskog isključivanja omogućava vam programiranje automatskog isključivanja glazbe sukladno vremenu koje vam je obično potrebno da zaspite. Bez obzira na to kakvu budilicu želite, zujalicu ujednačenog zvuka ili uređaj koji vam omogućava slušanje omiljene glazbe dok tonete u san, ovaj radio sa satom ima sve to.