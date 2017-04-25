ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Primarna slika
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Primarna slika

Obustavljeno

Komponentni DVD mikro sustav

MCD183/12

3.6

| (11) Recenzije

Opsesija zvukom

Budite sigurni da ćete uz komponentni DVD mikro sustav tvrtke Philips doživjeti kino zvuk koji će ispuniti cijelu prostoriju. Sustav zvučnika ukupne izlazne snage od 100 W RMS omogućava doživljaj svakog zvučnog efekta. Sadrži i USB Direct za reprodukciju fotografija i glazbe.

Pogledajte sve prednosti

Opustite se uz odličnu glazbu i filmove

Opsesija zvukom

  • 100 W

  • niskotonac

Budilica i funkcija automatskog isključivanja

Budilica i funkcija automatskog isključivanja

Mnoge budilice nude razne vrste alarma. Philips radio sa satom probudit će vas uz radio ili tradicionalni alarm. Funkcija automatskog isključivanja omogućava vam programiranje automatskog isključivanja glazbe sukladno vremenu koje vam je obično potrebno da zaspite. Bez obzira na to kakvu budilicu želite, zujalicu ujednačenog zvuka ili uređaj koji vam omogućava slušanje omiljene glazbe dok tonete u san, ovaj radio sa satom ima sve to.

Komponentni video s progresivnim skeniranjem za optimalnu kvalitetu slike

Komponentni video s progresivnim skeniranjem za optimalnu kvalitetu slike

Progresivno skeniranje udvostručuje okomitu rezoluciju slike, čime se postiže osjetno veća oštrina. Umjesto da na zaslon najprije šalje polje koje sadrži neparne linije, a zatim polje s parnim linijama, oba polja se prikazuju istovremeno. Puna slika se stvara trenutno i uz maksimalnu rezoluciju. Pri takvoj brzini ljudsko oko zapaža oštriju sliku bez vidljivih linija.

Dolby Digital za vrhunski filmski doživljaj

Dolby Digital za vrhunski filmski doživljaj

Budući da Dolby Digital, vodeći svjetski standard za digitalni višekanalni zvuk, koristi postupak kojim ljudsko uho prirodno obrađuje zvuk, iskusit ćete vrhunsku kvalitetu prostornog surround zvuka.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

3.6

od 5

11

Recenzije

3

25/04/2017

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Tento výrobek je naprosto vyhovující

Tento výrobek je naprosto vyhovující, jak pro poslech hudby, tak pro přehrávání filmů na DVD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.

07/11/2013

Polska

Polska

jest niezastąpiony,

jedyny w swoim rodzaju, o tak niewielkich gabarytach

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

20/05/2012

Polska

Polska

Nie kupować jeżel posiada się TV Philips

Nie kupować jeżel posiada się TV Philips, ponieważ piloty nawzajem się kłócą i pilot z TV steruje też wieżą, i na odwrót. Niektóre funkcje z wieży powodują zmiany ustawień obrazu w TV. Generalnie wieża super, ale jak mi siądzie TV to NA PEWNO nie kupię Philipsa, mimo że z niego jestem zadowolony (32" hd ready paru letni) bo mi wystarcza, był tani i nie miał bajerów ale działa i to się liczy. Tylko ta wieża....

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi