Obustavljeno
MCD183/12
Opsesija zvukom
Budite sigurni da ćete uz komponentni DVD mikro sustav tvrtke Philips doživjeti kino zvuk koji će ispuniti cijelu prostoriju. Sustav zvučnika ukupne izlazne snage od 100 W RMS omogućava doživljaj svakog zvučnog efekta. Sadrži i USB Direct za reprodukciju fotografija i glazbe.
100 W
niskotonac
Mnoge budilice nude razne vrste alarma. Philips radio sa satom probudit će vas uz radio ili tradicionalni alarm. Funkcija automatskog isključivanja omogućava vam programiranje automatskog isključivanja glazbe sukladno vremenu koje vam je obično potrebno da zaspite. Bez obzira na to kakvu budilicu želite, zujalicu ujednačenog zvuka ili uređaj koji vam omogućava slušanje omiljene glazbe dok tonete u san, ovaj radio sa satom ima sve to.
Progresivno skeniranje udvostručuje okomitu rezoluciju slike, čime se postiže osjetno veća oštrina. Umjesto da na zaslon najprije šalje polje koje sadrži neparne linije, a zatim polje s parnim linijama, oba polja se prikazuju istovremeno. Puna slika se stvara trenutno i uz maksimalnu rezoluciju. Pri takvoj brzini ljudsko oko zapaža oštriju sliku bez vidljivih linija.
Budući da Dolby Digital, vodeći svjetski standard za digitalni višekanalni zvuk, koristi postupak kojim ljudsko uho prirodno obrađuje zvuk, iskusit ćete vrhunsku kvalitetu prostornog surround zvuka.
3.6
od 5
11
Recenzije
Gary
25/04/2017
Česká republika
Provjereni kupac
Tento výrobek je naprosto vyhovující
Tento výrobek je naprosto vyhovující, jak pro poslech hudby, tak pro přehrávání filmů na DVD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.
NiccaVonDee
07/11/2013
Polska
jest niezastąpiony,
jedyny w swoim rodzaju, o tak niewielkich gabarytach
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Marek1979
20/05/2012
Polska
Nie kupować jeżel posiada się TV Philips
Nie kupować jeżel posiada się TV Philips, ponieważ piloty nawzajem się kłócą i pilot z TV steruje też wieżą, i na odwrót. Niektóre funkcje z wieży powodują zmiany ustawień obrazu w TV. Generalnie wieża super, ale jak mi siądzie TV to NA PEWNO nie kupię Philipsa, mimo że z niego jestem zadowolony (32" hd ready paru letni) bo mi wystarcza, był tani i nie miał bajerów ale działa i to się liczy. Tylko ta wieża....
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD