2 godine jamstva
Obustavljeno
DVD reprodukcija
USB Direct
Kompaktan dizajn
Reproduktor tvrtke Philips kompatibilan je s većinom DVD i CD diskova dostupnih na tržištu. DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD i CD-RW - sve ih možete reproducirati na reproduktoru. DivX Ultra reprodukciju u formatu DivX kombinira s odličnim značajkama kao što su integrirani titlovi, veći broj jezika za audio te više zapisa i izbornika u jednom praktičnom formatu datoteke. CD-RW naznačuje CD pogon koji prihvaća uobičajeni CD za višekratno zapisivanje.
Jednostavno priključite svoj uređaj u USB ulaz na Hi-Fi sustavu tvrtke Philips. Vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja. Sada omiljene trenutke možete podijeliti s obitelji i prijateljima.
Digitalni FM radio pruža dodatne glazbene mogućnosti glazbenoj zbirci na vašem audio sustavu tvrtke Philips. Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati te pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.
4.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Marthas
03/12/2020
Česká republika
Výrobek se skvělými funkcemi ne pro začátečníky
Tento systém máme již deset let i s bateríí do ovladače, již jsme nemuseli ještě měnit. Bohužel ale patříme spíše k méně náročným uživatelům, takže jsme jej nikdy plně nevyužívali. Má velmi dobrý zvuk. Bohužel trochu složitější na instalaci a manipulaci. Nedoporučuju ho začátečníkům jako jsme my.
Prednosti
Má velmi dobrý zvuk, vychytaný design, krásně se vyjímá v pokoji, přehrává spoustu formátů, dlouhou výdrž baterie v ovladači
Mane
Problém jsme mívali akorát s rádiem, které nechytalo požadovanou stanici dostatečně kvalitně. Zatímco běžný cd přehrávač v pokoji vedle v pohodě. A anténa tak, jak je provedená, mi přijde zvláštní. Dále pokud jste do něj dali běžné Cd a spustili je, nešlo ukončit dříve než dohrálo resp 15 minut po té, co dohrálo. Pokud byste se o to pokusili dříve, zahrávali byste si s poškozením cd anebo přístroje, což je značná nevýhoda. Speciální baterie, žádné normální monočlánky.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCD170 Miniaturní DVD kino
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCD170 Miniaturní DVD kino