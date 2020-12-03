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  • Uživajte u DVD filmovima uz izvrstan zvuk
  • Uživajte u DVD filmovima uz izvrstan zvuk
  • Uživajte u DVD filmovima uz izvrstan zvuk
  • Uživajte u DVD filmovima uz izvrstan zvuk
  • Uživajte u DVD filmovima uz izvrstan zvuk
  • Uživajte u DVD filmovima uz izvrstan zvuk

Obustavljeno

DVD mikro kućno kino

MCD170/12

4
| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Uživajte u DVD filmovima uz izvrstan zvuk
Sada možete istinski doživjeti audiovizualno uzbuđenje kina u vlastitoj dnevnoj sobi! Moderno Philips DVD mikro kućno kino MCD170 sadrži funkciju dinamičnog pojačanja basova (Dynamic Bass Boost) za duboki i bogati bas.
Pogledajte sve prednosti

Uživajte u DVD filmovima uz izvrstan zvuk

  • DVD reprodukcija

  • USB Direct

  • Kompaktan dizajn

Reproducirajte DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Reproducirajte DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Reproduktor tvrtke Philips kompatibilan je s većinom DVD i CD diskova dostupnih na tržištu. DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD i CD-RW - sve ih možete reproducirati na reproduktoru. DivX Ultra reprodukciju u formatu DivX kombinira s odličnim značajkama kao što su integrirani titlovi, veći broj jezika za audio te više zapisa i izbornika u jednom praktičnom formatu datoteke. CD-RW naznačuje CD pogon koji prihvaća uobičajeni CD za višekratno zapisivanje.

Uživajte u glazbi MP3/WMA formata izravno s prijenosnih USB pogona

Uživajte u glazbi MP3/WMA formata izravno s prijenosnih USB pogona

Jednostavno priključite svoj uređaj u USB ulaz na Hi-Fi sustavu tvrtke Philips. Vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja. Sada omiljene trenutke možete podijeliti s obitelji i prijateljima.

Digitalno FM podešavanje za memoriranje do 20 stanica

Digitalno FM podešavanje za memoriranje do 20 stanica

Digitalni FM radio pruža dodatne glazbene mogućnosti glazbenoj zbirci na vašem audio sustavu tvrtke Philips. Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati te pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

5
3
2
1

03/12/2020

Česká republika

Česká republika

Výrobek se skvělými funkcemi ne pro začátečníky

Tento systém máme již deset let i s bateríí do ovladače, již jsme nemuseli ještě měnit. Bohužel ale patříme spíše k méně náročným uživatelům, takže jsme jej nikdy plně nevyužívali. Má velmi dobrý zvuk. Bohužel trochu složitější na instalaci a manipulaci. Nedoporučuju ho začátečníkům jako jsme my.

Prednosti

Má velmi dobrý zvuk, vychytaný design, krásně se vyjímá v pokoji, přehrává spoustu formátů, dlouhou výdrž baterie v ovladači

Mane

Problém jsme mívali akorát s rádiem, které nechytalo požadovanou stanici dostatečně kvalitně. Zatímco běžný cd přehrávač v pokoji vedle v pohodě. A anténa tak, jak je provedená, mi přijde zvláštní. Dále pokud jste do něj dali běžné Cd a spustili je, nešlo ukončit dříve než dohrálo resp 15 minut po té, co dohrálo. Pokud byste se o to pokusili dříve, zahrávali byste si s poškozením cd anebo přístroje, což je značná nevýhoda. Speciální baterie, žádné normální monočlánky.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCD170 Miniaturní DVD kino

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCD170 Miniaturní DVD kino

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