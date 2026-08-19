Integrirani DAC i pojačalo za glazbu visoke rezolucije bilo gdje

Digitalno-analogni pretvarač (DAC) integriran u Fidelio M2L tvrtke Philips pruža vam slobodu i mobilnost kako biste uživali u glazbi visoke rezolucije bilo kada i bilo gdje. Nema potrebe za dodatnom opremom dok ste u pokretu.