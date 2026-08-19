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M2L/00
Zvuk visoke rezolucije
Slušalice M2L omogućavaju reprodukciju prepoznatljivog Fidelio zvuka u visokoj rezoluciji izravno na vašem iOS uređaju, bez izobličenja ili preklapanja signala, zahvaljujući Lightning priključku i ugrađenoj značajci DAC. Uživajte u čistom i detaljnom zvuku svugdje i sa stilom.
Pogon. jed. od 40 mm/zat. stražnji dio
Slušalice koje se stavljaju na uši
Luksuzni jastučići od memorijske pjene
Potpuno ravno preklapanje
Svaka pogonska jedinica zvučnika pažljivo je ručno odabrana, ugođena i testirana prije uparivanja kako bi se osigurao najuravnoteženiji prirodni zvuk. Pogonske jedinice od 40 mm koriste neodimijske magnete velike snage za pružanje zvuka doista visoke rezolucije u širokom dinamičkom rasponu, reproducirajući čak i najmanje detalje.
Fidelio M2L tvrtke Philips imaju Lightning™ priključak koji prenosi čisti digitalni signal izravno do slušalica. Održavanje signala digitalnim pomaže u smanjenju smetnji uslijed preklapanja signala i poboljšava stereo razdvajanje.
Digitalno-analogni pretvarač (DAC) integriran u Fidelio M2L tvrtke Philips pruža vam slobodu i mobilnost kako biste uživali u glazbi visoke rezolucije bilo kada i bilo gdje. Nema potrebe za dodatnom opremom dok ste u pokretu.
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