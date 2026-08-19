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  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
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Obustavljeno

FidelioSlušalice s Lightning priključkom

M2L/00

Zvuk visoke rezolucije

Slušalice M2L omogućavaju reprodukciju prepoznatljivog Fidelio zvuka u visokoj rezoluciji izravno na vašem iOS uređaju, bez izobličenja ili preklapanja signala, zahvaljujući Lightning priključku i ugrađenoj značajci DAC. Uživajte u čistom i detaljnom zvuku svugdje i sa stilom.

Pogledajte sve prednosti

Zvuk visoke rezolucije

  • Pogon. jed. od 40 mm/zat. stražnji dio

  • Slušalice koje se stavljaju na uši

  • Luksuzni jastučići od memorijske pjene

  • Potpuno ravno preklapanje

Optimizirane neodimijske pogonske jedinice od 40 mm za čist autentičan zvuk

Optimizirane neodimijske pogonske jedinice od 40 mm za čist autentičan zvuk

Svaka pogonska jedinica zvučnika pažljivo je ručno odabrana, ugođena i testirana prije uparivanja kako bi se osigurao najuravnoteženiji prirodni zvuk. Pogonske jedinice od 40 mm koriste neodimijske magnete velike snage za pružanje zvuka doista visoke rezolucije u širokom dinamičkom rasponu, reproducirajući čak i najmanje detalje.

Optimizirani Lightning™ priključak za iOS uređaje

Optimizirani Lightning™ priključak za iOS uređaje

Fidelio M2L tvrtke Philips imaju Lightning™ priključak koji prenosi čisti digitalni signal izravno do slušalica. Održavanje signala digitalnim pomaže u smanjenju smetnji uslijed preklapanja signala i poboljšava stereo razdvajanje.

Integrirani DAC i pojačalo za glazbu visoke rezolucije bilo gdje

Integrirani DAC i pojačalo za glazbu visoke rezolucije bilo gdje

Digitalno-analogni pretvarač (DAC) integriran u Fidelio M2L tvrtke Philips pruža vam slobodu i mobilnost kako biste uživali u glazbi visoke rezolucije bilo kada i bilo gdje. Nema potrebe za dodatnom opremom dok ste u pokretu.

Tehničke specifikacije

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