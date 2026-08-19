Prilagodljivo poništavanje buke usklađenije no ikad

Pametniji algoritmi neprekidno se prilagođavaju vašem okruženju i načinu na koji slušalice pristaju kako bi vam pružili jednostavno i potpuno prožimajuće iskustvo slušanja. Promjene u prianjanju jastučića uz uši do kojih dolazi dok se krećete automatski se kompenziraju, a način rada svjesnosti automatski se aktivira u tihim okruženjima. Kako god se kretali i kamo god pošli, ravnoteža između uživljenosti i svjesnosti okoline uvijek je savršena.