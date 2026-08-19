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  • Stvorene za ljubitelje glazbe
  • Stvorene za ljubitelje glazbe
  • Stvorene za ljubitelje glazbe
  • Stvorene za ljubitelje glazbe
  • Stvorene za ljubitelje glazbe

Novi

FidelioSlušalice koje prekrivaju uši

L5/00

Stvorene za ljubitelje glazbe

Dajte glazbi koju volite prostora da diše. Ove vrhunske bežične slušalice koje prekrivaju uši spajaju profinjen zvuk Fidelio s iznimnom udobnošću i našom dosad najinteligentnijom kontrolom buke. Stavite ih i odvest će vas na nova mjesta.

Pogledajte sve prednosti

Stvorene za ljubitelje glazbe

  • Profinjen prirodan zvuk

  • Prilagodljivo poništavanje buke

  • Lagana udobnost tijekom cijelog dana

  • Vrhunska kvaliteta poziva

Profinjen. Prepoznatljiv zvuk Philips za Fidelio

Posebno izrađene kupolaste pogonske jedinice s keramičkim premazom i svilenim ovjesom stvaraju uravnotežen, prirodan zvuk koji vas uvodi duboko u glazbu. Od čvrstog, kontroliranog basa preko toplih srednjih i blistavih visokih tonova do preciznog razdvajanja instrumenata, pjesme koje volite dobivaju prostor da dišu.

Prilagodljivo poništavanje buke usklađenije no ikad

Pametniji algoritmi neprekidno se prilagođavaju vašem okruženju i načinu na koji slušalice pristaju kako bi vam pružili jednostavno i potpuno prožimajuće iskustvo slušanja. Promjene u prianjanju jastučića uz uši do kojih dolazi dok se krećete automatski se kompenziraju, a način rada svjesnosti automatski se aktivira u tihim okruženjima. Kako god se kretali i kamo god pošli, ravnoteža između uživljenosti i svjesnosti okoline uvijek je savršena.

Dizajn Fidelio. Iznimna udobnost i osjećaj lakoće

Precizno konstruiran okvir i mekani obruč od proteinske kože ravnomjerno raspoređuju težinu, dok ovalni jastučići za uši pružaju učinkovitu pasivnu izolaciju buke. Ploča osjetljiva na dodir omogućuje vam upravljanje glasnoćom nadohvat prstiju, a glazba se pauzira kada skinete slušalice.

Tehničke specifikacije

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