2 godine jamstva
Obustavljeno
Noise Cancellation Pro+
Prirodan, uravnotežen zvuk
Vrhunski kožni dizajn
Vrijeme reprodukcije od 38 sati
Od zvuka do materijala, bežične slušalice zatvorenog tipa koje se stavljaju preko ušiju izrađene su za dubok glazbeni dojam. Bez obzira na oblik i veličinu vaše glave, jastučići od memorijske pjene na školjkama čvrsto prianjaju, a glazba se pauzira pri skidanju slušalica.
Savršeno podešene pogonske jedinice ovih slušalica certificiranih za zvuk visoke razlučivosti daju predivno uravnotežen zvuk – s uključenom ili isključenom funkcijom ANC. Bas je brz i dojmljiv, no ne presnažan. Frekvencije srednjeg raspona pune su i glatke. Visoke frekvencije ispunjene su detaljima.
Preslušavajte na savršenoj jačini zvuka – bez obzira gdje ste. Prilagodljivo blokiranje buke jednim vanjskim i jednim unutarnjim mikrofonom filtrira nepoželjne zvukove pa možete bezbrižno uroniti u sadržaj. Otvoreni način rada omogućuje vam željeni povratak u svijet.
Nagrade
3.5
od 5
35
Recenzije
Žuža06
28/07/2022
Hrvatska
Odlične slušalice
Prije kupnje sam dosta istraživala i zaista sam zadovoljna svojim odabirom. Već na prvi pogled se vidi kvaliteta izrade slušalica koja me oduševila. Jedna od značajki koja mi se najviše sviđa je automatsko pauziranje kada se sluške skinu sa glave :). Fora je i što se skine aplikacija i može se podešavati zvuk kako vama odgovara, a što se same kvalitete zvuka tiče, smatram da je omjer uloženo - dobiveno odličan, znate ono kad u pjesmi koju slušate godinama čujete neke nove zvukove ;). Možda da još samo napomenem da su odlične za slušanje glazbe, ali ako mislite razgovarati preko njih ja bih se ipak prebacila na nešto drugo. U svakom slučaju moja topla preporuka :)
Prednosti
Izgled, kvaliteta zvuka, jednostavnost korištenja
Mane
Nisu najbolja opcija za telefonske razgovore
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Fidelio L3 Bežične slušalice koje se stavljaju preko ušiju
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Fidelio L3 Bežične slušalice koje se stavljaju preko ušiju
PFC!
22/07/2024
Srbija
Kvalitetni materijali
Definitivno visoka klasa , udobne za duže nošenje!
Prednosti
Udobne,dugotrajne,pouzdane
Mane
Malo teze , zbog upotrebe kvalitetnog materijal ,sto je mudra odluka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Fidelio L3 Bežične slušalice koje se nose preko ušiju
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Fidelio L3 Bežične slušalice koje se nose preko ušiju
Shux
12/06/2024
Srbija
Premium za manje novca
Premium izgled i materijali,cist i jasan zvuk za sve žanrove,i odlicno ponistavanje buke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Fidelio L3 Bežične slušalice koje se nose preko ušiju
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Fidelio L3 Bežične slušalice koje se nose preko ušiju
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Vijek trajanja kod reprodukcije približan je i ovisi o uvjetima uporabe.