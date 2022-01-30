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Spremnik za čišćenje

JC302/50

5

| (7) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Neka vaš aparat za brijanje bude kao nov

Spremnik za čišćenje za sustav SmartClean pruža praktičan način čišćenja, podmazivanja i osvježavanja aparata za brijanje kako biste svaki dan mogli uživati u osjećaju novog aparata za brijanje

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Kompatibilni proizvodi
Shaver series 9000

Shaver series 9000
Električni aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ

S9974/35

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Električni aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ

S9975/55

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Električni aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ

S9976/55

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Električni aparat za mokro i suho brijanje

S9711/31

Za sve sustave SmartClean

Neka vaš aparat za brijanje bude kao nov

  • 2 u pakiranju

  • Čisti

  • Podmazuje

  • Osvježava

Sustav s dvostrukim filtrom čisti dlačice, pjenu i gel

Sustav s dvostrukim filtrom čisti dlačice, pjenu i gel. Jedinstveni dvostruki filtar onemogućava začepljivanje glava za brijanje dlačicama, održavajući odlične radne značajke aparata za brijanje.

Aktivno podmazivanje smanjuje statički elektricitet i habanje oštrica

Aktivno podmazivanje smanjuje statički elektricitet i habanje oštrica

Sustav za aktivno podmazivanje smanjuje statički elektricitet i habanje glava za brijanje i oštrica, omogućavajući vašem aparatu za brijanje da dulje radi kao nov.

Čisti do 10x bolje od vode

Čisti do 10x bolje od vode

Upotrebom sustava DualFiltration i aktivnog podmazivanja, vaš će aparat za brijanje biti do 10 puta čišći no u slučaju ispiranja vodom

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

7

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

30/01/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Skvělý čistič!!!

Po umytí ve strojní čistici je holení hladší a holící hlava opravdu příjemně voní, svěží vůní. Doporučuji všem, co mají mycí soupravu na holící strojky Philips!!!

Prednosti

Plní funkci, krásně voní!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za JC302/50 Čisticí kazeta

Datum upotrebe 2020-01-30

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za JC302/50 Čisticí kazeta

Datum upotrebe 2020-01-30

28/01/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Philips náhradní čistící kazeta JC302/50

Čistící kazeta JC302/50 je snadno vyměnitelná v Philips lázni pro holící strojky, výdrž náplně závisí na frekvenci používání, odzkoušeno při použití 2x týdně = výdrž cca 4 měsíce, což považuji za dostatečné. Strojek je dostatečně vyčištěn a promazán a není potřeba dál manuálně dočišťovat.

Prednosti

Snadná výměna

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za JC302/50 Čisticí kazeta

Datum upotrebe 2021-01-28

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za JC302/50 Čisticí kazeta

Datum upotrebe 2021-01-28

25/04/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Kvalitní výsledek po použití

Po použití čištění je hlava opravdu čistá a zbavená i zbytků mastnosty z vousů.

Prednosti

kvalita výsledku

Mane

cena

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za JC302/50 Čisticí kazeta

Datum upotrebe 2020-03-25

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za JC302/50 Čisticí kazeta

Datum upotrebe 2020-03-25

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