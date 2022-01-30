Neka vaš aparat za brijanje bude kao nov
Spremnik za čišćenje za sustav SmartClean pruža praktičan način čišćenja, podmazivanja i osvježavanja aparata za brijanje kako biste svaki dan mogli uživati u osjećaju novog aparata za brijanje
S9974/35
S9975/55
S9976/55
S9711/31
2 u pakiranju
Čisti
Podmazuje
Osvježava
Sustav s dvostrukim filtrom čisti dlačice, pjenu i gel. Jedinstveni dvostruki filtar onemogućava začepljivanje glava za brijanje dlačicama, održavajući odlične radne značajke aparata za brijanje.
Sustav za aktivno podmazivanje smanjuje statički elektricitet i habanje glava za brijanje i oštrica, omogućavajući vašem aparatu za brijanje da dulje radi kao nov.
Upotrebom sustava DualFiltration i aktivnog podmazivanja, vaš će aparat za brijanje biti do 10 puta čišći no u slučaju ispiranja vodom
5.0
od 5
7
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Mrakis84
30/01/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Skvělý čistič!!!
Po umytí ve strojní čistici je holení hladší a holící hlava opravdu příjemně voní, svěží vůní. Doporučuji všem, co mají mycí soupravu na holící strojky Philips!!!
Prednosti
Plní funkci, krásně voní!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za JC302/50 Čisticí kazeta
Datum upotrebe 2020-01-30
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za JC302/50 Čisticí kazeta
Datum upotrebe 2020-01-30
MirkoSt
28/01/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Philips náhradní čistící kazeta JC302/50
Čistící kazeta JC302/50 je snadno vyměnitelná v Philips lázni pro holící strojky, výdrž náplně závisí na frekvenci používání, odzkoušeno při použití 2x týdně = výdrž cca 4 měsíce, což považuji za dostatečné. Strojek je dostatečně vyčištěn a promazán a není potřeba dál manuálně dočišťovat.
Prednosti
Snadná výměna
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za JC302/50 Čisticí kazeta
Datum upotrebe 2021-01-28
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za JC302/50 Čisticí kazeta
Datum upotrebe 2021-01-28
25/04/2021
Česká republika
Provjereni kupac
Kvalitní výsledek po použití
Po použití čištění je hlava opravdu čistá a zbavená i zbytků mastnosty z vousů.
Prednosti
kvalita výsledku
Mane
cena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za JC302/50 Čisticí kazeta
Datum upotrebe 2020-03-25
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za JC302/50 Čisticí kazeta
Datum upotrebe 2020-03-25