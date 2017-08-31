2 godine jamstva
Obustavljeno
2 u pakiranju
Standardna veličina
Postavljanje pritiskanjem
Najdublje čišćenje
Naša glava četkice AdaptiveClean jedina je glava električne četkice koja može pratiti jedinstveni oblik vaših zuba i desni. Zahvaljujući mekim fleksibilnim bočnim stranama napravljenima od gume, vlakna glave četkice mogu se prilagoditi obliku površine svakog zuba. Postići ćete do 4x veći dodir s površinom* i uklanjanje do 10x više naslaga** uzduž linije desni i između zuba. Dubinski ćete očistiti čak i teško dostupna mjesta, a čišćenje će i dalje biti nježno za desni.
Uz glavu četkice AdaptiveClean nježno je čak i najdublje čišćenje. Kako sonična četkica za zube prati liniju desni, fleksibilne bočne strane i vlakna glave četkice apsorbiraju suvišan pritisak, u slučaju da ga primjenjujete. Meko tkivo oko desni zaštićeno je čak i ako previše snažno četkate.
Naša najinovativnija glava četkice ujedno pruža i najdublje čišćenje dosad. Zahvaljujući fleksibilnom dizajnu, glava četkice AdaptiveClean omogućava uklanjanje do 10x više naslaga s teško dostupnih mjesta. Kretanje glave četkice posebno je osmišljeno za poboljšanje dinamičnog čišćenja Philipsove sonične četkice za zube. Bez obzira na način kojim četkate zube, postići ćete izuzetnu čistoću koju ćete vidjeti i osjetiti.
3.7
od 5
10
Recenzije
80%
osoba preporučuje ovaj proizvod
hankat7
31/08/2017
Česká republika
Provjereni kupac
Že všech kartáčků, co jsem vyzkoušela, je bezkonkurenčně nejlepší
Oceňuji měkkou vrstvu na vrchní straně. Při náhodném zavadění o horní zuby, není dotyk tak tvrdý a nepříjemný. Jsem velmi spokojená.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AdaptiveClean HX9044/07 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AdaptiveClean HX9044/07 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks
grzegorz1111
13/08/2018
Polska
solidna
bardzo dobrze czyści zęby jest dość duża co na pierwszy raz przeszkadza ale efekt mycia jest niesamowity.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AdaptiveClean HX9042/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AdaptiveClean HX9042/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Aleksandra96
09/01/2018
Polska
Provjereni kupac
Bardzo funkcjonalny
Polecam każdemu, nawet dla osób z wrażliwymi dziąsłami
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AdaptiveClean HX9044/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AdaptiveClean HX9044/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
U usporedbi s glavom četkice DiamondClean
u odnosu na običnu četkicu za zube