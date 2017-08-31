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  • Dubinsko čišćenje, zdravije desni
  • Dubinsko čišćenje, zdravije desni
  • Dubinsko čišćenje, zdravije desni
  • Dubinsko čišćenje, zdravije desni
  • Dubinsko čišćenje, zdravije desni
  • Dubinsko čišćenje, zdravije desni
  • Dubinsko čišćenje, zdravije desni
  • Dubinsko čišćenje, zdravije desni
  • Dubinsko čišćenje, zdravije desni
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  • Dubinsko čišćenje, zdravije desni
  • Dubinsko čišćenje, zdravije desni
  • Dubinsko čišćenje, zdravije desni
  • Dubinsko čišćenje, zdravije desni
  • Dubinsko čišćenje, zdravije desni
  • Dubinsko čišćenje, zdravije desni
  • Dubinsko čišćenje, zdravije desni
  • Dubinsko čišćenje, zdravije desni

Obustavljeno

Philips Sonicare AdaptiveCleanStandardne glave sonične četkice za zube

HX9042/07

3.7
| (10) Recenzije | 80% osoba preporučuje ovaj proizvod
Dubinsko čišćenje, zdravije desni
Čišćenje teško dostupnih problematičnih područja odsada je mnogo jednostavnije. Naša AdaptiveClean glava četkice omogućuje 4 puta veći kontakt s površinom* te jednostavno amortizira suvišan pritisak prilikom četkanja. Bez obzira na način četkanja, zajamčeno vam je uistinu dubinsko čišćenje nježno za desni.
Pogledajte sve prednosti

Naša glava četkice za najdublje čišćenje

Dubinsko čišćenje, zdravije desni

  • 2 u pakiranju

  • Standardna veličina

  • Postavljanje pritiskanjem

  • Najdublje čišćenje

4x veći dodir s površinom* za dubinsko čišćenje bez napora

4x veći dodir s površinom* za dubinsko čišćenje bez napora

Naša glava četkice AdaptiveClean jedina je glava električne četkice koja može pratiti jedinstveni oblik vaših zuba i desni. Zahvaljujući mekim fleksibilnim bočnim stranama napravljenima od gume, vlakna glave četkice mogu se prilagoditi obliku površine svakog zuba. Postići ćete do 4x veći dodir s površinom* i uklanjanje do 10x više naslaga** uzduž linije desni i između zuba. Dubinski ćete očistiti čak i teško dostupna mjesta, a čišćenje će i dalje biti nježno za desni.

Do 2x bolje za zube u odnosu na običnu četkicu

Do 2x bolje za zube u odnosu na običnu četkicu

Uz glavu četkice AdaptiveClean nježno je čak i najdublje čišćenje. Kako sonična četkica za zube prati liniju desni, fleksibilne bočne strane i vlakna glave četkice apsorbiraju suvišan pritisak, u slučaju da ga primjenjujete. Meko tkivo oko desni zaštićeno je čak i ako previše snažno četkate.

Uklanjanje 10x više naslaga** s teško dostupnih područja

Uklanjanje 10x više naslaga** s teško dostupnih područja

Naša najinovativnija glava četkice ujedno pruža i najdublje čišćenje dosad. Zahvaljujući fleksibilnom dizajnu, glava četkice AdaptiveClean omogućava uklanjanje do 10x više naslaga s teško dostupnih mjesta. Kretanje glave četkice posebno je osmišljeno za poboljšanje dinamičnog čišćenja Philipsove sonične četkice za zube. Bez obzira na način kojim četkate zube, postići ćete izuzetnu čistoću koju ćete vidjeti i osjetiti.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.7

od 5

10

Recenzije

80%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

31/08/2017

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Že všech kartáčků, co jsem vyzkoušela, je bezkonkurenčně nejlepší

Oceňuji měkkou vrstvu na vrchní straně. Při náhodném zavadění o horní zuby, není dotyk tak tvrdý a nepříjemný. Jsem velmi spokojená.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AdaptiveClean HX9044/07 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AdaptiveClean HX9044/07 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks

13/08/2018

Polska

Polska

solidna

bardzo dobrze czyści zęby jest dość duża co na pierwszy raz przeszkadza ale efekt mycia jest niesamowity.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AdaptiveClean HX9042/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AdaptiveClean HX9042/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

09/01/2018

Polska

Polska

Provjereni kupac

Bardzo funkcjonalny

Polecam każdemu, nawet dla osób z wrażliwymi dziąsłami

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AdaptiveClean HX9044/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AdaptiveClean HX9044/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

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Upozorenja

  1. U usporedbi s glavom četkice DiamondClean

  2. u odnosu na običnu četkicu za zube