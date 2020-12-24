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Obustavljeno

Philips Sonicare AirFlossInterdentalna četkica s punjivom baterijom

HX8111/02

3.6

| (5) Recenzije

Philips AirFloss – jednostavniji način čišćenja koncem

Ako čišćenje zubnim koncem nije dio vaše rutinske oralne njege, ne uklanjate bakterije koje se mogu nakupiti između zuba. Sonicare AirFloss tvrtke Philips pomaže u svakodnevnom dubinskom čišćenju i oslobađa vas muke prilikom uporabe zubnog konca.

Pogledajte sve prednosti

Nježno i učinkovito poboljšava oralno zdravlje

Philips AirFloss – jednostavniji način čišćenja koncem

  • Može se puniti

  • s jednom mlaznicom

Tehnologija Microburst čisti na dodir gumba

Tehnologija Microburst čisti na dodir gumba

Tehnologija Microburst daje brzi mlaz zraka pod tlakom i mikro kapljice vode za dubinsko čišćenje područja između zuba gdje četkica ne može doprijeti

Jednostavan rad uz dodir samo jednog gumba; jednostavno kao pritisak tipke miša

Jednostavan rad uz dodir samo jednog gumba; jednostavno kao pritisak tipke miša

Jednostavan rad uz dodir samo jednog gumba za lako čišćenje u 60 sekundi.

Tanka kutna mlaznica za lako dopiranje čak i do teško dostupnih područja

Tanka kutna mlaznica za lako dopiranje čak i do teško dostupnih područja

Tanka kutna mlaznica za lako dopiranje čak i do teško dostupnih područja

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.6

od 5

5

Recenzije

4
3

24/12/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

skvěle dočistí mezizubní prostory

Philips Sonicare AirFloss dokonale dočistí mezizubní prostory po umytí zubů a využití mezizubního kartáčku. Bez něj není každodenní domácí ústní hygiena kompletní. Osobně používám do přístroje ústní vodu.

Prednosti

perfektně odstranní i malé částečky z mezizubních prostor, dlouhá výdrž baterie

Mane

postavený není úplně nejstabilnější, pozor na pády končící nefunkčností a nutností koupit nový

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss

Datum upotrebe 2018-12-24

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss

Datum upotrebe 2018-12-24

16/10/2013

Česká republika

Česká republika

Začíná se pro mě stávat nenahraditelnou pomůckou

Pro mě výbornou pomůckou, která již zcela nahrazuje mezizubní kartáčky. Od mala mám spodní chrup křivý (zuby se v jedné části překrývají) a dostat se mezi ně kartáčkem či nití je velmi obtížné. Ani průchod střiku z AirFlossu není 100%, ale rozhodně je to pro mě podstatným zlepšením.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable

19/08/2018

Polska

Polska

Bardzo dobry irygator

Skutecznie oczyszcza powierzchnie międzyzębowe. Polecam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable

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