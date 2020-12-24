Obustavljeno
HX8111/02
Philips AirFloss – jednostavniji način čišćenja koncem
Ako čišćenje zubnim koncem nije dio vaše rutinske oralne njege, ne uklanjate bakterije koje se mogu nakupiti između zuba. Sonicare AirFloss tvrtke Philips pomaže u svakodnevnom dubinskom čišćenju i oslobađa vas muke prilikom uporabe zubnog konca.
Može se puniti
s jednom mlaznicom
Tehnologija Microburst daje brzi mlaz zraka pod tlakom i mikro kapljice vode za dubinsko čišćenje područja između zuba gdje četkica ne može doprijeti
Jednostavan rad uz dodir samo jednog gumba za lako čišćenje u 60 sekundi.
Tanka kutna mlaznica za lako dopiranje čak i do teško dostupnih područja
3.6
od 5
5
Recenzije
lucieph
24/12/2020
Česká republika
Provjereni kupac
skvěle dočistí mezizubní prostory
Philips Sonicare AirFloss dokonale dočistí mezizubní prostory po umytí zubů a využití mezizubního kartáčku. Bez něj není každodenní domácí ústní hygiena kompletní. Osobně používám do přístroje ústní vodu.
Prednosti
perfektně odstranní i malé částečky z mezizubních prostor, dlouhá výdrž baterie
Mane
postavený není úplně nejstabilnější, pozor na pády končící nefunkčností a nutností koupit nový
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss
Datum upotrebe 2018-12-24
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss
Datum upotrebe 2018-12-24
Haroska
16/10/2013
Česká republika
Začíná se pro mě stávat nenahraditelnou pomůckou
Pro mě výbornou pomůckou, která již zcela nahrazuje mezizubní kartáčky. Od mala mám spodní chrup křivý (zuby se v jedné části překrývají) a dostat se mezi ně kartáčkem či nití je velmi obtížné. Ani průchod střiku z AirFlossu není 100%, ale rozhodně je to pro mě podstatným zlepšením.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable
Mario7603
19/08/2018
Polska
Bardzo dobry irygator
Skutecznie oczyszcza powierzchnie międzyzębowe. Polecam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable
U usporedbi sa korištenjem samo obične četkice