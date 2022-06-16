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  • Philips Sonicare čistoća, za vaš jezik
  • Philips Sonicare čistoća, za vaš jezik
  • Philips Sonicare čistoća, za vaš jezik
  • Philips Sonicare čistoća, za vaš jezik

Philips Sonicare TongueCare+Četkice za jezik

HX8072/01

4.5
| (35) Recenzije | 94% osoba preporučuje ovaj proizvod
Philips Sonicare čistoća, za vaš jezik
Pretvara četkicu za zube Philips Sonicare u sonični čistač jezika. Uz posebno dizajnirana mikro-vlakna, naša pametna četkica za jezik TongueCare+ dubinski čisti vaš jezik u kombinaciji sa sprejem za jezik Philips Sonicare BreathRx.
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Jedini čistač jezika sa Sonicare snagom

Philips Sonicare čistoća, za vaš jezik

  • 2 u pakiranju

  • Postavljanje pritiskanjem

  • Bez lateksa

  • BrushSync uparivanje načina rada

Od četkice za zube do čistača jezika samo jednim pritiskom

Od četkice za zube do čistača jezika samo jednim pritiskom

Četkica za jezik TongueCare+ brzo pretvara četkicu za zube Philips Sonicare u sonični čistač jezika. Svaka četkica za jezik postavlja se pritiskom na dršku četkice Philips Sonicare, poput standardne glave četkice. Ove inovativne četkice za jezik jednostavno se koriste, mijenjaju i čiste, a kompatibilne su sa svim Philips Sonicare drškama četkice za postavljanje pritiskom, tako da dodavanje čišćenja jezika svakodnevnoj rutini čišćenja oralne šupljine ne može biti lakše. Odgovara svim Philips Sonicare drškama četkice za zube osim: PowerUp Battery i Essence.

Lako dosegnite svaki dio jezika

Lako dosegnite svaki dio jezika

Kako biste temeljito očistili jezik, morate dosegnuti sva njegova područja. Zahvaljujući ergonomskom obliku četkica za jezik TongueCare+ omogućuje vam da to postignete na ugodan način. Mala i fleksibilna glava olakšava uklanjanje bakterija koje uzrokuju loš zadah sa svih područja.

Automatsko uparivanje s drškom četkice za zube

Automatsko uparivanje s drškom četkice za zube

Naša pametna četkica za jezik TongueCare+ sadrži mikročip koji komunicira s drškom četkice za zube. Kada je postavite na dršku, drška je automatski prepoznaje i bira odgovarajući način rada i intenzitet za optimalno čišćenje jezika. Sve što trebate učiniti je pritisnuti gumb za napajanje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.5

od 5

35

Recenzije

94%

osoba preporučuje ovaj proizvod

1

16/06/2022

Česká republika

Česká republika

Perfektně vyčistí

Vyzkoušela jsem nespočet škrabek a kartáčků na jazyk, samozřejmě jsem jazyk zkoušela čistit klasickou hlavicí na zuby, bohužel výsledek byl vždy tak 50%. To, že se povlaku na jazyku zbavím s touto hlavicí na první dobrou a kompletně, to jsem na rovinu vůbec nečekala. A jediné, co mě teď štve je to, že jsem si ji nekoupila dřív.

Prednosti

prostě funguje

Mane

cena, za kterou se hlavice prodává v kamenné prodejně

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá

21/08/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Kartáček na jazyk

Perfektní kro každodenní čištění jazyk. Po vyčištění je hladší, zbaven bakterií.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá

12/07/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Péče o jazyk

Hlavice na čištění jazyka předčila mé očekávání. Jednoduchá výměna po použití kartáčku, je jemná a šetrná. Zpočátku jsem si musela zvyknout na čištění zadní plochy jazyka, ale již je to v pohodě.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TongueCare+ HX8072/01 Hlavice na čištění jazyka 2 ks bílá

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TongueCare+ HX8072/01 Hlavice na čištění jazyka 2 ks bílá

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