2 godine jamstva
2 u pakiranju
Postavljanje pritiskanjem
Bez lateksa
BrushSync uparivanje načina rada
Četkica za jezik TongueCare+ brzo pretvara četkicu za zube Philips Sonicare u sonični čistač jezika. Svaka četkica za jezik postavlja se pritiskom na dršku četkice Philips Sonicare, poput standardne glave četkice. Ove inovativne četkice za jezik jednostavno se koriste, mijenjaju i čiste, a kompatibilne su sa svim Philips Sonicare drškama četkice za postavljanje pritiskom, tako da dodavanje čišćenja jezika svakodnevnoj rutini čišćenja oralne šupljine ne može biti lakše. Odgovara svim Philips Sonicare drškama četkice za zube osim: PowerUp Battery i Essence.
Kako biste temeljito očistili jezik, morate dosegnuti sva njegova područja. Zahvaljujući ergonomskom obliku četkica za jezik TongueCare+ omogućuje vam da to postignete na ugodan način. Mala i fleksibilna glava olakšava uklanjanje bakterija koje uzrokuju loš zadah sa svih područja.
Naša pametna četkica za jezik TongueCare+ sadrži mikročip koji komunicira s drškom četkice za zube. Kada je postavite na dršku, drška je automatski prepoznaje i bira odgovarajući način rada i intenzitet za optimalno čišćenje jezika. Sve što trebate učiniti je pritisnuti gumb za napajanje.
4.5
od 5
35
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Markéta22
16/06/2022
Česká republika
Perfektně vyčistí
Vyzkoušela jsem nespočet škrabek a kartáčků na jazyk, samozřejmě jsem jazyk zkoušela čistit klasickou hlavicí na zuby, bohužel výsledek byl vždy tak 50%. To, že se povlaku na jazyku zbavím s touto hlavicí na první dobrou a kompletně, to jsem na rovinu vůbec nečekala. A jediné, co mě teď štve je to, že jsem si ji nekoupila dřív.
Prednosti
prostě funguje
Mane
cena, za kterou se hlavice prodává v kamenné prodejně
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá
SoniPéče
21/08/2021
Česká republika
Provjereni kupac
Kartáček na jazyk
Perfektní kro každodenní čištění jazyk. Po vyčištění je hladší, zbaven bakterií.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá
Janča19
12/07/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Péče o jazyk
Hlavice na čištění jazyka předčila mé očekávání. Jednoduchá výměna po použití kartáčku, je jemná a šetrná. Zpočátku jsem si musela zvyknout na čištění zadní plochy jazyka, ale již je to v pohodě.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TongueCare+ HX8072/01 Hlavice na čištění jazyka 2 ks bílá
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TongueCare+ HX8072/01 Hlavice na čištění jazyka 2 ks bílá