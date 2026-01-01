ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Pomaže djeci u sprječavanju karijesa
  • Pomaže djeci u sprječavanju karijesa
  • Pomaže djeci u sprječavanju karijesa
  • Pomaže djeci u sprječavanju karijesa
  • Pomaže djeci u sprječavanju karijesa
  • Pomaže djeci u sprječavanju karijesa
  • Pomaže djeci u sprječavanju karijesa
  • Pomaže djeci u sprječavanju karijesa
  • Pomaže djeci u sprječavanju karijesa
  • Pomaže djeci u sprječavanju karijesa
  • Pomaže djeci u sprječavanju karijesa
  • Pomaže djeci u sprječavanju karijesa
  • Pomaže djeci u sprječavanju karijesa
  • Pomaže djeci u sprječavanju karijesa
  • Pomaže djeci u sprječavanju karijesa
  • Pomaže djeci u sprječavanju karijesa
  • Pomaže djeci u sprječavanju karijesa
  • Pomaže djeci u sprječavanju karijesa
  • Pomaže djeci u sprječavanju karijesa
  • Pomaže djeci u sprječavanju karijesa
  • Pomaže djeci u sprječavanju karijesa
  • Pomaže djeci u sprječavanju karijesa

100 dana povrata novca

2+1 produljeno jamstvo

Philips Sonicare For Kids Design a Pet izdanjeElektrična četkica za zube

HX3603/01

HX360CB

Pomaže djeci u sprječavanju karijesa
Pomozite djeci u stvaranju zdravih navika četkanja zubi uz četkicu Sonicare for Kids. Sigurna je i nježna prema rastućim zubima i desnima te pomaže u sprječavanju karijesa. Naše posebno izdanje Design a Pet dolazi sa zabavnim naljepnicama kako bi ga djeca prilagodila sebi.
Pogledajte sve prednosti
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation [master-dcc2cb6d120c4b58b968b28400b191a1] [com-mig]

brend br.1 električnih četkica za zube koju upotrebljavaju stomatolozi diljem svijeta

Zabavan način stvaranja zdravih navika za cijeli život

Pomaže djeci u sprječavanju karijesa

  • Tehnologija Sonicare

  • Prilagodljive naljepnice

  • Kids Pacer i SmarTimer

Tehnologija Sonicare pomaže u sprječavanju karijesa

Tehnologija Sonicare pomaže u sprječavanju karijesa

Nježno pulsirajuće djelovanje dopire duboko između zuba i duž ruba desni kako bi djeca dobila najbolje moguće čišćenje dok još uče četkati.

Glave četkice posebno su dizajnirane za djecu

Glave četkice posebno su dizajnirane za djecu

Glave četkice posebno su dizajnirane kako bi pomogle djeci da temeljito očiste zube dok još uče četkati. Jedna kompaktna glava četkice uključena. Glave četkice standardne veličine prodaju se zasebno.

Kreirajte svoj dizajn sa zabavnim naljepnicama za višekratnu upotrebu

Kreirajte svoj dizajn sa zabavnim naljepnicama za višekratnu upotrebu

Naše posebno izdanje Design a Pet uključuje naljepnice za višekratnu upotrebu tako da djeca mogu u bilo kojem trenutku pretvoriti svoju četkicu za zube u nove životinjske likove. Učinimo pranje zuba zabavnim dijelom njihova dana!

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi