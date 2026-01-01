2 godine jamstva
HX3603/01
HX360CB
brend br.1 električnih četkica za zube koju upotrebljavaju stomatolozi diljem svijeta
Tehnologija Sonicare
Prilagodljive naljepnice
Kids Pacer i SmarTimer
Nježno pulsirajuće djelovanje dopire duboko između zuba i duž ruba desni kako bi djeca dobila najbolje moguće čišćenje dok još uče četkati.
Glave četkice posebno su dizajnirane kako bi pomogle djeci da temeljito očiste zube dok još uče četkati. Jedna kompaktna glava četkice uključena. Glave četkice standardne veličine prodaju se zasebno.
Naše posebno izdanje Design a Pet uključuje naljepnice za višekratnu upotrebu tako da djeca mogu u bilo kojem trenutku pretvoriti svoju četkicu za zube u nove životinjske likove. Učinimo pranje zuba zabavnim dijelom njihova dana!
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