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Obustavljeno

5.1-kanalno kućno kino

HTS9520/12

4.6

| (5) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Surround zvuk iz svih kutova, baš kao u kinu

Više od 70% ljudi koji su sudjelovali u zvučnom izazovu* preferiraju Philips 360Sound. Zvučnici s tehnologijom 360Sound imaju zvučne pogonske jedinice na prednjoj strani i na bočnim stranama kako bi se surround zvuk ravnomjerno rasporedio po prostoriji, baš kao u kinu.

Pogledajte sve prednosti

Opsesija zvukom

Surround zvuk iz svih kutova, baš kao u kinu

  • Blu-ray 3D reprodukcija

360Sound ispunjava prostoriju zvukom iz svih kutova

360Sound ispunjava prostoriju zvukom iz svih kutova

Znatno različito od konvencionalnog 5.1-kanalnog kućnog kina, kućno kino s tehnologijom 360Sound ima jedinstven dizajn s tri pogonske jedinice u svakom satelitskom zvučniku – prednjom i dvije kutne koje zvuk usmjeravaju bočno i oko vas. Pored načela dipola, Philips koristi vlastiti algoritam za dodatno poboljšanje okružujućeg efekta zvuka. Napravljen s vrhunskim akustičkim komponentama kao što su visokotonci s mekom kupolom, neodimijski magneti i digitalna pojačala klase D, zvučnici s tehnologijom 360Sound pružaju izuzetan zvuk iz svih kutova, pružajući istinski kino-doživljaj kod kuće.

Full HD 3D Blu-ray za doista prožimajući 3D doživljaj filma

Full HD 3D Blu-ray za doista prožimajući 3D doživljaj filma

Oduševit će vas 3D filmovi u vašem dnevnom boravku na Full HD 3D televizoru. Tehnologija Active 3D koristi najnoviju generaciju zaslona s brzim preklapanjem radi postizanja stvarne dubine i realističnosti u punoj HD rezoluciji od 1080 x 1920. Kada te slike gledate pomoću posebnih naočala koje su prilagođene tako da otvaraju i zatvaraju lijevu i desnu leću sinkronizirano sa slikama koje se izmjenjuju, stvara se Full HD 3D doživljaj gledanja kućnog kina. Vrhunska izdanja 3D filmova na Blu-ray medijima pružaju veći izbor sadržaja visoke kvalitete. Blu-ray pruža i nekomprimirani surround zvuk koji vaš zvučni doživljaj čini nevjerojatno stvarnim.

Philips Net TV s Wi-Fi vezom za popularne internetske usluge na televizoru

Philips Net TV s Wi-Fi vezom za popularne internetske usluge na televizoru

Upoznajte bogat izbor mrežnih usluga uz Net TV. Uživajte u filmovima, slikama, informacijama, zabavi i drugim sadržajima na mreži izravno na televizoru kad god poželite. Jednostavno povežite kućno kino izravno u kućnu mrežu putem Ethernet veze i zatim pomoću daljinskog upravljača pregledajte i odaberite sadržaje koje želite gledati. Izbornik Philips omogućava pristup popularnim Net TV uslugama prilagođenim zaslonu televizora. Osim toga, putem računalne mreže s certifikatom DLNA pomoću daljinskog upravljača možete gledati videozapise i pristupati slikama koje su pohranjene na računalu.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Slika za AWARD-1679550

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

5

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

15/01/2019

Slovenija

Slovenija

Odličen.

Top klasa hišni kino. Sicer je drag ampak vreden vsakega centa. Če imate televizijo Philips je ta kino pravi za vas.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HTS9520 5.1-kanalni domači kino

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HTS9520 5.1-kanalni domači kino

19/05/2012

Polska

Polska

Spełnił oczekiwania

Wygląd, jakość, klasa i wspaniały dźwięk ale tylko jako kino domowe. Muzyka z CD lub MP3 tylko 4.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1

17/05/2012

Polska

Polska

fantastyczny dźwięk . fantastyczny obraz- co więcej można chcieć od kina domowego

To co napisałem podziela także cała moja rodzina . Syn Przemyslaw lat 27,syn Lechoslaw lat 25,ż o

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1

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Upozorenja

  1. Na temelju potrošačkih testova zvuka kroz usporedbu s vodećim konkurentom koje je u studenom 2010. provela tvrtka Synovate u Njemačkoj. Podaci dostupni u arhivi.