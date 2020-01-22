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Obustavljeno

Philips Fidelio SoundHub2.1-kanalno kućno kino

HTS9241/12

3.3

| (3) Recenzije

Jasnoća svih detalja zvuka koja oduzima dah

Upoznajte Crystal Clear Sound kod novog kućnog kina SoundHub HTS9241. Visokotonci od titanija pružaju zapanjujuću jasnoću svakog detalja zvuka. Počnite uživati u omiljenim filmovima i glazbi onako kako je to zamišljeno.

Pogledajte sve prednosti

Opsesija zvukom

Jasnoća svih detalja zvuka koja oduzima dah

  • 3D Blu-ray

  • Visokotonci od titanija

Visokotonci od titanija za izuzetno jasan zvuk bez izobličenja

Visokotonci od titanija za izuzetno jasan zvuk bez izobličenja

Visokotonci su izrađeni od titanija, vrlo su čvrsti i lagani te jamče zvuk bez izobličenja. Njihova nevjerojatna otpornost na izobličenje i rezonanciju kroz cijeli raspon čujnih frekvencija jamči vrhunsku jasnoću svih zvučnih detalja.

Vrhunska pojačala klase D čuvaju svaki detalj zvuka

Vrhunska pojačala klase D čuvaju svaki detalj zvuka

Vrhunska pojačala klase D koje je razvila tvrtka Philips dizajnirana su tako da čuvaju originalni izvor zvuka radi veće preciznosti zvučnog signala, što znači da će se akustički detalji u glazbi i filmovima reproducirati upravo onako kako je to zamislio izvođač ili redatelj.

Full HD 3D Blu-ray za doista prožimajući 3D doživljaj filma

Full HD 3D Blu-ray za doista prožimajući 3D doživljaj filma

Oduševit će vas 3D filmovi u vašem dnevnom boravku na Full HD 3D televizoru. Tehnologija Active 3D koristi najnoviju generaciju zaslona s brzim preklapanjem radi postizanja stvarne dubine i realističnosti u punoj HD rezoluciji od 1080 x 1920. Kada te slike gledate pomoću posebnih naočala koje su prilagođene tako da otvaraju i zatvaraju lijevu i desnu leću sinkronizirano sa slikama koje se izmjenjuju, stvara se Full HD 3D doživljaj gledanja kućnog kina. Vrhunska izdanja 3D filmova na Blu-ray medijima pružaju veći izbor sadržaja visoke kvalitete. Blu-ray pruža i nekomprimirani surround zvuk koji vaš zvučni doživljaj čini nevjerojatno stvarnim.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

3.3

od 5

3

Recenzije

3
2

22/01/2020

Polska

Polska

Wspaniały sprzęt i łatwość obsługiwania

Łatwość obsługi , doskonały dzwięk oraz piękne wykonanie , Super Funkcjonalność i Wykonanie

Prednosti

Wspaniały w każdym calu

Mane

nie widzę wad

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

Datum upotrebe 2018-12-22

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

Datum upotrebe 2018-12-22

29/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má dobré vlastnosto.

Produkt má dobré vlastnosti. Není bez chyby, stává se, že film, který přehrál s připojeného hard disku bez problému před hodinou, za další hodinu označí za nepodporovaný formát. Musí se vypnout a za cca. 10 min. znovu zapnout nebo úplně restartovat.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1

30/11/2017

Polska

Polska

ten produkt całkowicie nieprzydatny!!!

Niestety funkcja NET TV nie działa mimo prawidłowej konfiguracji sieci internetowej z tego co wiem aplikacja NET została wygaszona bardzo nieładnie wielu użytkowników zrazi się do firmy PHILIPS sprzęt praktycznie przestał być użyteczny!! Z tego co wiem nie jest to jedyny produkt Philipsa który stracił swoje walory użytkowe!!!

Ova recenzija je napravljena za SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

Ova recenzija je napravljena za SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

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Upozorenja

  1. Kućno kino može se uklopiti i s drugim televizorima tvrtke Philips.

  2. Kako biste provjerili je li usluga Video na zahtjev dostupna u vašoj državi, posjetite www.philips.com/blu-ray.