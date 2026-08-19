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HTS7200/12
Jasnoća u svakom detalju zvuka
Budite dijelom novog HD iskustva uz ovo moderno Blu-ray kućno kino napravljeno od aluminija i stakla. Visokotonci s mekanom kupolom ugrađeni u njegove visokokvalitetne zvučnike daju vrhunsku kvalitetu zvuka. Gledanje filmova više nikada neće biti isto.
Blu-ray Disc reprodukcija
Visokotonci s mekanom kupolom reproduciraju čiste visoke i srednje frekvencije koje povećavaju ukupnu kvalitetu zvuka koji izlazi iz zvučnika.
Dolby Virtual Speaker je sofisticirana tehnologija virtualizacije zvuka koja proizvodi bogat, prožimajući surround zvuk iz sustava s dva zvučnika. Vrlo napredni prostorni algoritmi vjerno repliciraju značajke zvuka koje su prisutne u idealnom 5.1-kanalnom okruženju. DVD reprodukcija poboljšana je proširenjem 2-kanalnog okruženja. Kada se obradi tehnologijom Dolby Pro Logic II, svaki vrlo kvalitetni stereo izvor pretvorit će se u realističan, višekanalni surround zvuk. Nema potrebe za kupnjom dodatnih zvučnika, kabela ili postolja za zvučnike kako biste mogli uživati u zvuku koji ispunjava sobu.
Inovativna tehnologija FullSound iz tvrtke Philips precizno obnavlja pojedinosti zvuka u glazbi u MP3 formatu i tako je dramatično obogaćuje i unapređuje, što znači da glazbu na CD mediju možete slušati bez bilo kakvih iskrivljenja. Na temelju algoritma za naknadnu obradu zvuka, FullSound združuje poznatu stručnost tvrtke Philips u reprodukciji glazbe i snagu najnovije generacije digitalnih procesora signala (DSP). Rezultat je puniji bas s više dubine i učinka, veća jasnoća govora i instrumenata te bogatstvo detalja. Ponovno otkrijte svoju komprimiranu MP3 glazbu uz zvuk vjeran stvarnome koji će dodirnuti vašu dušu i potaknuti vas na ples.
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