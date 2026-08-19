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Obustavljeno

2.1-kanalno kućno kino

HTS7200/12

Jasnoća u svakom detalju zvuka

Budite dijelom novog HD iskustva uz ovo moderno Blu-ray kućno kino napravljeno od aluminija i stakla. Visokotonci s mekanom kupolom ugrađeni u njegove visokokvalitetne zvučnike daju vrhunsku kvalitetu zvuka. Gledanje filmova više nikada neće biti isto.

Pogledajte sve prednosti

uz reprodukciju Blu-ray diskova

Jasnoća u svakom detalju zvuka

  • Blu-ray Disc reprodukcija

Visokotonci s mekanom kupolom za čist zvuk i jasnoću glasa

Visokotonci s mekanom kupolom za čist zvuk i jasnoću glasa

Visokotonci s mekanom kupolom reproduciraju čiste visoke i srednje frekvencije koje povećavaju ukupnu kvalitetu zvuka koji izlazi iz zvučnika.

Dolby Virtual Speaker za realističan surround zvuk

Dolby Virtual Speaker za realističan surround zvuk

Dolby Virtual Speaker je sofisticirana tehnologija virtualizacije zvuka koja proizvodi bogat, prožimajući surround zvuk iz sustava s dva zvučnika. Vrlo napredni prostorni algoritmi vjerno repliciraju značajke zvuka koje su prisutne u idealnom 5.1-kanalnom okruženju. DVD reprodukcija poboljšana je proširenjem 2-kanalnog okruženja. Kada se obradi tehnologijom Dolby Pro Logic II, svaki vrlo kvalitetni stereo izvor pretvorit će se u realističan, višekanalni surround zvuk. Nema potrebe za kupnjom dodatnih zvučnika, kabela ili postolja za zvučnike kako biste mogli uživati u zvuku koji ispunjava sobu.

FullSound™ oživljava glazbu u MP3 formatu

FullSound™ oživljava glazbu u MP3 formatu

Inovativna tehnologija FullSound iz tvrtke Philips precizno obnavlja pojedinosti zvuka u glazbi u MP3 formatu i tako je dramatično obogaćuje i unapređuje, što znači da glazbu na CD mediju možete slušati bez bilo kakvih iskrivljenja. Na temelju algoritma za naknadnu obradu zvuka, FullSound združuje poznatu stručnost tvrtke Philips u reprodukciji glazbe i snagu najnovije generacije digitalnih procesora signala (DSP). Rezultat je puniji bas s više dubine i učinka, veća jasnoća govora i instrumenata te bogatstvo detalja. Ponovno otkrijte svoju komprimiranu MP3 glazbu uz zvuk vjeran stvarnome koji će dodirnuti vašu dušu i potaknuti vas na ples.

Tehničke specifikacije

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