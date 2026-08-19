FullSound™ oživljava glazbu u MP3 formatu

Inovativna tehnologija FullSound iz tvrtke Philips precizno obnavlja pojedinosti zvuka u glazbi u MP3 formatu i tako je dramatično obogaćuje i unapređuje, što znači da glazbu na CD mediju možete slušati bez bilo kakvih iskrivljenja. Na temelju algoritma za naknadnu obradu zvuka, FullSound združuje poznatu stručnost tvrtke Philips u reprodukciji glazbe i snagu najnovije generacije digitalnih procesora signala (DSP). Rezultat je puniji bas s više dubine i učinka, veća jasnoća govora i instrumenata te bogatstvo detalja. Ponovno otkrijte svoju komprimiranu MP3 glazbu uz zvuk vjeran stvarnome koji će dodirnuti vašu dušu i potaknuti vas na ples.