Produkt dający radość podczas słuchania muzyki i oglądania filmów. Męczący jest zbyt ciemny wyświetlacz pomimo ustawienia go na 100% oraz pilot ze zbyt ciemnymi opisami jego przycisków. Aby je rozpoznać trzeba mieć przy sobie latarkę lub oglądać film przy włączonym świetle. W produkcie występują problemy z przełączaniem się odpowiedniego sygnału przy podłączeniu przez HDMI ARC. Poza tym kino daje wiele możliwości ustawień przeróżnych parametrów. Radzę zapoznać się z instrukcją użytkowania w celu dostosowania kina do swoich wymogów i przede wszystkim poznania możliwości produktu.