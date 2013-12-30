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Obustavljeno

5.1-kanalno kućno kino

HTS5593/12

4

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Snažan surround zvuk s dubokim basom, poput onoga u kinu

Obogatite svoj doživljaj kućne zabave uz sustav kućnog kina HTS5593 tvrtke Philips. Zvučnici s dvostrukim bas kanalima pružaju snažni surround zvuk od 1000 W i prožimajuću 3D Blu-ray Disc reprodukciju.

Pogledajte sve prednosti

Opsesija zvukom

Snažan surround zvuk s dubokim basom, poput onoga u kinu

  • Double Bass zvuk

  • 3D Blu-ray

Moćni zvučnici s dvostrukim bas kanalima za odličan zvuk

Moćni zvučnici s dvostrukim bas kanalima za odličan zvuk

Snažni zvučnici s Bass Reflex sustavom i dvostrukim bas kanalima pojačavaju niže frekvencije i pružaju izuzetno jak, dubok zvuk basa. Moći ćete čuti najtiše ili najdublje zvukove.

Dolby TrueHD i DTS-HD za vrlo vjeran surround zvuk

Dolby TrueHD i DTS-HD za vrlo vjeran surround zvuk

Uz Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio Essential sadržaji s Blu-ray Disc medija najbolje će zvučati. Reproducirani zvuk gotovo se ne razlikuje od studijskog originala, tako da ćete čuti točno ono što trebate čuti. Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio Essential upotpunit će vaš doživljaj zabave u visokoj rezoluciji.

RMS snaga od 1000 W pruža odličan zvuk za filmove i glazbu

RMS snaga od 1000 W pruža odličan zvuk za filmove i glazbu

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Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

5
3
2
1

30/12/2013

Polska

Polska

Produkt dobry, ale wymaga kilku poprawek.

Produkt dający radość podczas słuchania muzyki i oglądania filmów. Męczący jest zbyt ciemny wyświetlacz pomimo ustawienia go na 100% oraz pilot ze zbyt ciemnymi opisami jego przycisków. Aby je rozpoznać trzeba mieć przy sobie latarkę lub oglądać film przy włączonym świetle. W produkcie występują problemy z przełączaniem się odpowiedniego sygnału przy podłączeniu przez HDMI ARC. Poza tym kino daje wiele możliwości ustawień przeróżnych parametrów. Radzę zapoznać się z instrukcją użytkowania w celu dostosowania kina do swoich wymogów i przede wszystkim poznania możliwości produktu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HTS5593 Zestaw kina domowego 5.1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HTS5593 Zestaw kina domowego 5.1

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