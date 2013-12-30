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Snažan surround zvuk s dubokim basom, poput onoga u kinu
Obogatite svoj doživljaj kućne zabave uz sustav kućnog kina HTS5593 tvrtke Philips. Zvučnici s dvostrukim bas kanalima pružaju snažni surround zvuk od 1000 W i prožimajuću 3D Blu-ray Disc reprodukciju.
Double Bass zvuk
3D Blu-ray
Snažni zvučnici s Bass Reflex sustavom i dvostrukim bas kanalima pojačavaju niže frekvencije i pružaju izuzetno jak, dubok zvuk basa. Moći ćete čuti najtiše ili najdublje zvukove.
Uz Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio Essential sadržaji s Blu-ray Disc medija najbolje će zvučati. Reproducirani zvuk gotovo se ne razlikuje od studijskog originala, tako da ćete čuti točno ono što trebate čuti. Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio Essential upotpunit će vaš doživljaj zabave u visokoj rezoluciji.
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4.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Mariusz56
30/12/2013
Polska
Produkt dobry, ale wymaga kilku poprawek.
Produkt dający radość podczas słuchania muzyki i oglądania filmów. Męczący jest zbyt ciemny wyświetlacz pomimo ustawienia go na 100% oraz pilot ze zbyt ciemnymi opisami jego przycisków. Aby je rozpoznać trzeba mieć przy sobie latarkę lub oglądać film przy włączonym świetle. W produkcie występują problemy z przełączaniem się odpowiedniego sygnału przy podłączeniu przez HDMI ARC. Poza tym kino daje wiele możliwości ustawień przeróżnych parametrów. Radzę zapoznać się z instrukcją użytkowania w celu dostosowania kina do swoich wymogów i przede wszystkim poznania możliwości produktu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HTS5593 Zestaw kina domowego 5.1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HTS5593 Zestaw kina domowego 5.1