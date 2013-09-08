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Uživajte u moćnom kućnom kinu s 3D kutnim zvučnicima
Maksimalno poboljšajte doživljaj zvuka kućnog kina dinamičnim 3-smjernim kutnim zvučnicima! Reproducirajte omiljeni zabavni sadržaj, uključujući onaj na 3D Blu-ray disku, na inovativnom sustavu kućnog kina HTS5561 tvrtke Philips.
3D Blu-ray
Podrška za iPod/iPhone
3D kutni zvučnici sadrže kutne pogonske jedinice koje odašilju zvuk ne samo prema prednjoj strani, nego i prema bočnim stranama zvučnika, stvarajući šire područje ozvučenja uz koje možete uživati u prožimajućem kinematografskom surround zvuku.
Bežični stražnji zvučnici omogućuju lako smještanje zvučnika po prostoriji. Razvijeno na temelju tehnologije bez smetnji, bežični stražnji zvučnici pružaju čistoću surround zvuka i rješavaju problem kabela po prostoriji.
Oduševit će vas 3D filmovi u vašem dnevnom boravku na Full HD 3D televizoru. Tehnologija Active 3D koristi najnoviju generaciju zaslona s brzim preklapanjem radi postizanja stvarne dubine i realističnosti u punoj HD rezoluciji od 1080 x 1920. Kada te slike gledate pomoću posebnih naočala koje su prilagođene tako da otvaraju i zatvaraju lijevu i desnu leću sinkronizirano sa slikama koje se izmjenjuju, stvara se Full HD 3D doživljaj gledanja kućnog kina. Vrhunska izdanja 3D filmova na Blu-ray medijima pružaju veći izbor sadržaja visoke kvalitete. Blu-ray pruža i nekomprimirani surround zvuk koji vaš zvučni doživljaj čini nevjerojatno stvarnim.
4.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
RadanK
08/09/2013
Česká republika
Jsem s ním naprosto spokojený.
S kinem jsem naprosto spokojen. Určitě mohu doporučit.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HTS5561 Domácí kino 5.1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HTS5561 Domácí kino 5.1
Kućno kino može se uklopiti i s drugim televizorima tvrtke Philips.
Kako biste provjerili je li usluga Video na zahtjev dostupna u vašoj državi, posjetite www.philips.com/blu-ray.